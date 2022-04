Una mujer rosarina de 30 años que se encontraba desaparecida fue rescatada por la Policía en la casa de un hombre de 57, quien la mantuvo cautiva y abusó sexualmente de ella, y la joven fue hallada gracias a una foto que se había sacado con el sujeto en un local bailable donde se conocieron.

El operativo fue motivado por la familia de la joven, que se movilizó en Grandoli al 3700 para pedir intervención de Fiscalía y la Policía y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) protagonizó el procedimiento en una vivienda ubicada en José Hernández al 500, en la ciudad de Roldán, donde vive el individuo.

La joven indicó ante la AIC que se encontraba en ese lugar hacía dos días en contra de su voluntad, que había sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades y que le había pedido al hombre que la llevara a su casa, pero que éste se negó.

Todo se inició el pasado viernes cuando la mujer fue a bailar a una reconocida cantina donde se relacionó con el hombre oriundo de Roldán, quien la llevó a su casa y abusó sexualmente de la joven en reiteradas oportunidades.

En el local bailable, la mujer se había sacado una foto con el sujeto y esa imagen, junto con el nombre de pila del hombre, se la envió a una amiga a modo de resguardo para que supiera con quién estaba, datos que fueron clave para que la AIC pudiera dar con la joven.

Según informaron fuentes policiales a los medios rosarinos, la hermana de la víctima hizo una denuncia por su desaparición el domingo por la mañana en la comisaría 15ª de Rosario y la AIC realizó el operativo cerca de las 22 de ese mismo día donde hallaron a la mujer.

En tanto, los voceros indicaron que cuando el dueño de casa salió de compras, la mujer logró comunicarse con su hermana a quien le alcanzó a enviar un WhatsApp en el cual decía: "No sé dónde estoy, no me llamen, este hombre no me quiere llevar a Rosario".

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el sujeto les dijo que no conocía a la mujer, pero el personal policial notó que ella estaba adentro, por lo que pidió que saliera y fue allí que la joven pudo decirles que estaba en ese lugar en contra de su voluntad.

La fiscal de Delitos Sexuales Noelia Riccardi dispuso que el individuo sea derivado la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), mientras que la víctima fue trasladada a la Comisaria de la Mujer donde prestó su declaración. SOC/KDV NA