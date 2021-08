El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Daniel Gollan, estimó hoy que para mediados de septiembre "estarán todas las segundas dosis de vacunas contra el coronavirus dadas".

"Estamos en 87% de la población objetivo vacunada con primera dosis", dijo el dirigente en una entrevista con Radio Del Plata y planteó que como agosto será el mes de las segundas dosis "vamos a tener una primavera y un verano hermoso".

"No es que terminó la pandemia, pero la vamos a poder manejar de otra manera", evaluó el exministro de Salud bonaerense y presidente del Comité de Emergencia de la provincia.

El sanitarista destacó "la firmeza con que en la provincia manejó el tema de los viajeros que regresaban del exterior", analizó que la disposición de que deban hacer un aislamiento de 4 días en hoteles y 3 en los domicilios "no es para molestar a nadie, sino para cuidar a todos" y subrayó que, de ese modo, se logró "retrasar el ingreso de la variante Delta".

MIRÁ TAMBIÉN Registran 1.231 casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires en las últimas 24 horas

"No es que no va a entrar, pero logramos retrasarla y ganar tiempo en la campaña de vacunación que se acelera cada vez más", planteó y añadió: "Este es el desastre sanitario más grande de la historia, pero hay gente que no toma dimensión".

En ese marco, Gollan remarcó que el nivel de inmunización con primeras dosis es "altísimo" e insistió en que "ahora viene la etapa de fortalecer las segundas dosis". (Télam)