(Por María Alicia Alvado) El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad de Buenos Aires será el encargado sentar en el banquillo de los acusados a Fabián Gianola por el delito de "abuso sexual simple" contra una productora de radio y, de esta manera, el actor se convertirá en la primera persona de la farándula en ser juzgado en el país por una agresión sexual mientras en Brasil se sustancia el juicio contra su colega Juan Darthés.

"En la justicia argentina será el primer caso de un actor acusado de abuso en llegar a juicio, no hay jurisprudencia de eso, sería un leading case", dijo a Télam el abogado Gustavo D'Elía, que patrocina a la víctima de los hechos que serán juzgados, la locutora y productora Viviana Aguirre.

Por su parte, también en diálogo con esta agencia, Aguirre destacó que no haya sido obstáculo para este avance la tipificación del delito "porque estamos hablando de un abuso simple (que tiene una expectativa de prisión de 1 a 4 años,) no estamos hablando de una violación".

"Somos los pioneros en esto, por eso hasta me están llamando de otros países", remarcó.

La productora dijo que se siente "feliz" y "agradecida" con la novedad porque "pasaron tres años donde el señor Gianola decía un montón de cosas y defenestraba a las víctimas que pareciera que mentíamos".

"El mensaje (para las víctimas) es que se puede, porque la mayoría dice: 'no, por un tocamiento, ¿qué van a hacer?, ni vale la pena denunciar'. Bueno, acá no ocurrió y espero que valga para que ya se termine esto", dijo Aguirre.

"Y también es un mensaje también para los hombres, para que ya no se crean los más poderosos del mundo, que pueden hacer lo que quieran", agregó.

Según D'Elía, "en los próximos días van a fijar fecha de debate" y estimó que en abril, mayo o junio comenzará el juicio.

Fabián Gianola (59), quien en enero del año pasado fue suspendido de la Asociación Argentina de Actores a pedido de uno de los querellantes y de Actrices Argentinas, acumula más de una docena de denuncias públicas de abuso realizadas por colegas del teatro, la radio y la televisión, de las cuales solamente cuatro fueron judicializadas.

Según explicó D'Elía, hasta ahora sólo se declaró su sobreseimiento por prescripción en el caso de una masajista de Puerto Madryn que lo denunció por otro episodio de abuso sexual ocurrido en un hotel en 2012.

"Otra denuncia penal, la realizada por la señora Julia Miño, la empleada doméstica del country, tramita en el Juzgado de Garantías N° 3 de San Martín con intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Abuso Sexual y está en pleno trámite pero ahí la carátula es 'abuso sexual gravemente ultrajante'", explicó el letrado.

Tanto en el caso de la actriz Fernanda Meneses -que en 2019 lo acusó de abuso sexual- como en el caso de Aguirre, la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano dictó el 24 de diciembre de 2021 la falta de mérito.

"Con la titular de la UFEM, Mariela Labozetta, nosotros apelamos y en marzo del año pasado la sala VII de la Cámara de Crimen resolvió revocar la falta de mérito en el caso nuestro y procesar sin prisión preventiva a Fabián Gianola por delito sexual simple en tres hechos respecto a Viviana Aguirre y dejar en estado de falta de mérito a la denuncia que llevó adelante la señora Meneses, que todavía tiene en investigación dos hechos mientras que otros dos fueron declarados sobreseídos por prescripción", dijo.

"Luego, en noviembre, se produjo el requerimiento de elevación a juicio parcial por mi clienta, toda vez que se concluyó con la producción de prueba y ya estaba en condiciones de llevar al banquillo al señor Gianola y que responda a la Justicia por tres hechos de abuso sexual simple correspondiente al artículo 119, primer párrafo del Código Penal", contó el abogado.

Realizaron denuncias públicas de abuso u acoso sexual que luego fueron llevaron a los tribunales, entre otras, las siguientes personalidades del espectáculo: Andrea Ghidone, Sabrina Artaza, Mercedes Funes, Natacha Jaitt, Stefy Xipollitakis, Dallys Ferreyra, Mabel Gagino, muchas de las cuales serán llamadas como testigos en el juicio.

"Él tenía18 años cuando ocurrió lo de Mabel Gagino, y a mí me pasó en 2019, o sea que el tipo venía haciendo lo que quería desde hace años y años", apuntó Aguirre.

"El señor Gianola dice que es inocente, pero yo no creo que haya 18 chicas que estén todas equivocadas y él es el único que está en lo cierto", dijo D'Elía.

Los hechos por los que llega a juicio Gianola ocurrieron en 2019, cuando trabajaba junto con Aguirre en el programa "Estamos de Vuelta" de Radio Colonia.

"Fueron varios hechos pero los más contundentes fueron tres. El roce y el contacto físico él lo buscaba siempre y como ya uno pone las manos o se va corriendo, o lo saluda de lejos, empezó ya con los tocamientos", contó.

"Primero fue un beso en la boca, luego me tocó la pierna desde la cadera hasta la rodilla diciéndome 'hoy trajiste pierna'. Se tomaba el atrevimiento de tratarte así, como si fuera su pareja, un poco más", agregó.

"Y la última vez fue cuando estábamos al aire, que me tocó la cola, me agarró el cachete y me metió la mano. Eso fue el extremo, dije 'acá no hay límites' y renuncié. Duramos un mes trabajando porque no se sostenía", dijo.

Aguirre reconoce que se cayó "muchas veces" durante estos años, sobre todo cuando se dictó la falta de mérito, pero que ahora se siente "fuerte y muy acompañada".

"Yo quiero que se sepa la verdad y que sea condenado, aunque sé que preso no va a ir porque este delito tiene una pena de 6 meses a 4 años, pero sí que todos sepan lo que él es y nunca lo vuelva a hacer con nadie, que era mi preocupación", concluyó. (Télam)