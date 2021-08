El titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, reiteró hoy sus críticas al planteo del presidente Alberto Fernández sobre la duración de los jueces en sus cargos y afirmó que el mandatario "desinforma".

A su vez, advirtió que "muchos jueces de edad" se están alejando del Poder Judicial "saturados del manoseo que significa este maltrato".

"Esto de modificar el plazo de designación de la manera en que es informado a la gente desinforma, porque lo que no se agrega es que la garantía de la duración en el cargo mientras dure la buena conducta es una garantía para el ciudadano, para el que está siendo juzgado, porque es la mejor manera de tener la certeza de que en el medio de una investigación no pueda ser removido", sostuvo el juez.

En declaraciones radiales, Gallo Tagle subrayó que "lo que preocupó más que nada es que este mensaje lanzado de esta manera, desinforma".

"Se habla siempre de los privilegios, que no los hay. Esto queda como un nuevo mote negativo", señaló. Y agregó: "A mí no me preocupa la edad del juez; si funciona y trabaja bien, hay que aprovecharlo y dejarlo en el cargo".

En ese sentido, el presidente de la AMFJN alertó que "en la actualidad se están perdiendo muchos jueces de edad que están saturados del manoseo que significa este maltrato al Poder Judicial".

"Tengo clarísimo que el Presidente sabe que se necesita una reforma constitucional" para cambiar la duración del mandato de los jueces, manifestó Gallo Tagle.

Al ser consultado sobre la necesidad de establecer cambios en la Justicia, el magistrado afirmó: "Todos queremos modificaciones y reformas en el Poder Judicial, pero que sean idóneas y realmente verdaderas para la mejora del del Poder Judicial".

El juez remarcó que la AMFJN no apoya los proyectos de reforma del Poder Judicial que están en el Congreso y se quejó de que "no hay un trabajo serio" en la elaboración de las iniciativas: "El apresuramiento para avanzar con los proyectos es desesperante".

El presidente Alberto Fernández había convocado el pasado sábado a "generar un debate para discutir" la duración de los jueces durante una actividad junto a estudiantes de las carreras de abogacía de todo el país.

El planteo del mandatario fue realizado por videoconferencia en el marco del Segundo Encuentro Federal de Derecho y, al ser consultado acerca de posibilidad de que los jueces sean elegidos por el voto popular, dijo que no está a favor de esa iniciativa.

"Creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos", había manifestado el mandatario, quien había reconocido que sus palabras iban a "abrir una polémica". PT/AMR NA