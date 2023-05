El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, destacó la búsqueda por "reivindicar la pasión y militancia de todas las personas con discapacidad", durante la inauguración del recorrido fotográfico que recupera la memoria y militancia de las personas con discapacidad desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, se informó hoy oficialmente.

El acto, realizado en la sede Ramsay de la Andis, estuvo encabezado por el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga junto a la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, madre de José Poblete y abuela de Claudia Poblete, nieta recuperada, Buscarita Roa.

También participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro.

Acerca de la muestra fotográfica, Galarraga explicó que desde la Agencia "buscamos reivindicar la pasión y militancia de todas las personas con discapacidad que lucharon por nuestros derechos, resignificando y recuperando su historia a través de estas imágenes".

MIRÁ TAMBIÉN Taiana, Vizzotti y Filmus celebraron los logros cumplidos al final de la Campaña Antártica de Verano

"Reconocer su entrega, que muchas y muchos pagaron con su vida, constituye un gran paso hacia el futuro, para que desde la Memoria, Verdad, Justicia y militancia construyamos la Argentina inclusiva que todo nuestro colectivo demanda", añadió el director.

También hizo hincapié en la necesidad de "resignificar la participación de las personas con discapacidad, no solo en los espacios que luchan de manera denodada por igualdad de oportunidades, (...) sino también en encausar esa militancia política desde un movimiento concreto", como el Frente de Lisiados Peronistas, "nuestros rengos de Perón", sostuvo.

En el recorrido fotográfico de la muestra figuran las imágenes del Frente de Lisiados Peronistas (FLP), creado por José Poblete en 1971 junto a varios jóvenes con discapacidad que asistían al Instituto de Rehabilitación (Luego Servicio Nacional de Rehabilitación, actualmente Andis).

Por su parte, la Abuela Buscarita Roa agradeció la realización del encuentro por tratarse de un homenaje a las personas con discapacidad, entre ellas su hijo, sobre el que afirmó: "mi hijo desaparece el 28 de noviembre de 1978 con su compañera y con su hijita, a la cual buscamos por cielo y tierra hasta que un día, gracias a Dios, pudimos reencontrarnos con ella, pero no con ellos. Ellos fueron desaparecidos".

MIRÁ TAMBIÉN Empresa de turismo espacial anunció el regreso de vuelos comerciales al espacio

"Yo digo desaparecidos porque no puedo decir muertos, yo no los vi muertos, son desaparecidos. Así que por lo tanto, le agradezco a todos los que hacen posible esto para recordar, porque realmente hay cosas que no se tienen que olvidar para que nunca más vuelvan a ocurrir", expresó.

Por su parte, Pietragalla, destacó la historia de Poblete por su condición de militante político, que supo desarrollar desde su discapacidad la lucha por los derechos y la "organización de muchos compañeros".

Luego de la inauguración se realizó la firma de un convenio entre la Andis y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con el propósito de trabajar de manera conjunta en la accesibilidad de todos los espacios y propuestas pensadas desde Abuelas para continuar con la búsqueda de los nietos arrebatados, llegar con su mensaje a aquellas personas con discapacidad y ampliar las voces en la reconstrucción de la historia. (Télam)