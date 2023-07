La vocera presidencial Gabriela Cerruti destacó hoy en la Cámara de Diputados "la importancia y la perspectiva" del proyecto que, impulsado desde el colectivo la 'Revolución de las Viejas', apunta a promover una serie de prácticas y valores contra la discriminación por edad.

En el cierre de la jornada de presentación del proyecto firmado por la diputada del Frente de Todos, Anahí Costa, la funcionaria, señaló: "Cuando vemos la cantidad que éramos al principio y hoy vemos encuentros de mujeres de 40.000 o 50.000, sentimos que estamos construyendo no solo para nosotras, sino para las generaciones que vienen, es lo maravilloso de construir mareas".

"Tenemos intersecciones, porque no es lo mismo ser vieja de clase media o no, blanca o no, porteña o no. Tenemos que ser conscientes de que la mayoría están atravesadas por otro tipo de complicaciones", continuó.

Y concluyó: "Efectivamente, algunas podrán decir que no le pasó, pero lo disfrazaron de otra manera y lo narraron de otra manera".

"Seguramente va a ser la etapa más larga de nuestra vida, y sabemos que tiene una gran cantidad de dificultades; nos jubilamos y pasamos a ser la 'clase pasiva'", dijo en referencia a la connotación negativa que lleva esa denominación.

Cerruti expuso: "Hay un momento en que un día las mujeres nos despertamos y se manchó la bombacha, y ahí salimos al escenario de la vida, con todos los interrogantes que vienen, y el foco nos va siguiendo; y en un momento sentimos que aprendimos todo eso y llega la menopausia, y el foco se va para donde están las chicas, sabiendo todo lo que tenemos que saber, pasamos a ese lugar de oscuridad".

"Cuando hablamos de la Revolución de las Viejas, hablamos también de lo económico y lo político; porque una piensa y dice, 'a los 60 me jubilo y por fin puedo hacer lo que quiero', pero aparece, por ejemplo, el tema de la soledad, que pasa a ser un tema de la ciudad, de las grandes ciudades", puso de relieve.

A continuación, dijo: "Lo que hace más sencilla la cuestión de los cuidados es la red, tenemos que ver donde pasar esos años. Primero se pensaba en ir a sacar a los viejos de los geriátricos, algunas querían ir a liberarlos; y ahora pensamos en hacer viviendas comunitarias a partir de alguna política de Pami".

"Somos la primera generación que educamos hablando y que no le pegó a sus hijos, somos la generación que tiene que estar preparado para que un hijo nos diga soy Marta no soy Julio, eso también significa un reto para todos nosotros", cerró.

(Télam)