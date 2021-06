El fundador de la empresa de biotecnología Moderna, el biólogo canadiense Derrick Rossi, afirmó que está "convencido" que el origen del coronavirus que generó la actual pandemia de Covid-19 salió del laboratorio BSL-4 del Instituto de Virología de Wuhan. El científico, que fue galardonado con el premio Princesa de Asturias por "explotar su descubrimiento sobre la capacidad de transformar y reprogramar células madre pluripotentes gracias a tecnologías basadas en el ARN", rechazó la hipótesis de un origen natural de este virus. "Este virus es tan diferente al de los murciélagos que me parece improbable que haya sido un salto natural. Es un hecho que un laboratorio en Wuhan trabajaba con él y yo estoy convencido de que salió de allí, que se les escapó. No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y hubo un accidente. China lo niega, claro, pero es la explicación que veo más lógica", afirmó en declaraciones al diario español El Comercio. Rossi consideró que esta pandemia fue "algo excepcional", aunque advirtió que "no hay duda de que habrá más patógenos que salten a los humanos y causen enfermedades"

"Espero que estemos más preparados para ello", pidió el biólogo. Rossi, que fue vacunado con el suero del laboratorio Pfizer, sostuvo que "todas las vacunas son seguras, y está demostrado que ayudan a frenar la pandemia"

Asimismo, precisó que debido a las mutaciones que experimentan los virus y la aparición de nuevas variantes "puede pasar que el virus cambie o se haga endémico, como la gripe, y haya que vacunarse cada uno o dos años" con dosis de refuerzo. Respecto a los virus, explicó: "Son la unidad evolutiva más perfecta que existe. Saben adaptarse a cualquier inconveniente y puede que este logre adaptarse a la vacuna". Sin embargo, el científico celebró que "lo bueno de la tecnología del ARN mensajero (que usan la vacuna de Moderna y la de Pfizer) es que, rápidamente, se puede ser capaz de una adaptación también a él". "Así que soy optimista", precisó Rossi y detalló: "Lo que más nos costó fue levantar la infraestructura para producir y repartir la vacuna, pero eso está solucionándose y cada vez tenemos mayor capacidad para llegar a todo el mundo". La hipótesis de la fuga se había planteado anteriormente durante el brote mundial, incluso por el el entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump, pero fue ampliamente descartada y considerada como una teoría de la conspiración. Sin embargo, volvió a ganar fuerza recientemente, alimentada por los informes de que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en 2019 después de visitar una cueva de murciélagos en la provincia suroccidental china de Yunnan. Algunos creen que el SARS.-CoV-2 puede tener que ver con una investigación de ganancia de función, que consiste en modificar los patógenos para hacerlos más transmisibles, más mortíferos o más capaces de evadir el tratamiento y las vacunas, todo ello para aprender a combatirlos mejor. Int/OM NA