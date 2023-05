Funcionarios y especialistas internacionales analizaron hoy las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en la Argentina en el ámbito público y privado, y plantearon la necesidad de una regulación global en el contexto de la novena edición de las jornadas 'Internet Day 2023', organizadas por la Cámara Argentina afín, que reúne también a empresarios del sector tecnológico.

Del panel participaron la directora Nacional de País Digital, Malena Ambas; el director de Gobernanza Global, Regulación, Innovación y Economía Digital del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS, por sus siglas en inglés), Andrea Renda; y el secretario de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández.

"No hay un sector donde no vaya a llegar la IA y eso no es necesariamente una amenaza, puede ser una oportunidad, pero el impacto será grande porque es una manera nueva de solucionar las cosas", comenzó Renda durante la charla, que coincidió con el Día Mundial de Internet.

Sin embargo, advirtió sobre los "numerosos riesgos" que implica el desarrollo de esta nueva tecnología, incluso para "los derechos fundamentales" de las personas.

"La IA es increíblemente difícil de regular. Cuando se está poniendo la letra final (a una ley), algo ya ha cambiado nuevamente", sostuvo Renda y enfatizó en que es necesario pensar "en una ley viviente" que sea capaz de acompañar los avances.

En ese sentido, comentó sobre las guías éticas para IA en las que avanzó la Unión Europea, que pueden ser de utilidad para la Argentina, que "no regulan la tecnología pero sí los usos que se consideran riesgosos".

Ayer, el director ejecutivo de OpenAI, creadora de ChatGPT, Sam Altman le pidió al Congreso de Estados Unidos una "intervención regulatoria" a los sistemas de IA "para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes".

"Si esta tecnología falla, puede llegar a ser bastante problemática", aseveró Altman.

Al respecto, Renda consideró necesario evaluar la posibilidad de "una regulación global, en el marco de cooperación internacional de la IA", y sostuvo que habrá "más impacto económico (positivo) en el norte que el sur del mundo".

"La desigualdad y polarización en el mundo va a incrementarse. Ese es un problema de competitividad y sostenibilidad que requiere de acciones concretas para fortalecer el desarrollo de IA en países como Argentina, en línea con los objetivos y necesidades del país", sostuvo el especialista.

En ese sentido, destacó el "importante papel" de la Argentina, que tiene "tanto talento, buenas universidades y mucho interés de la sociedad civil".

"Me pareció muy importante que podamos participar de esta charla y compartir las distintas perspectivas desde el sector privado, desde el gobierno y la Unión Europea de la que nos llevamos muchísimos desafíos", expresó Malena Ambas, titular de País Digital, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública.

Durante su exposición, la funcionaria presentó a Tina, la asistente virtual del Estado nacional, lanzada en noviembre pasado.

"Nos interesa difundirlo para que toda la ciudadanía pueda conocer esta herramienta de ventanilla virtual y puedan simplificar su contacto con el Estado", aseguró Ambas.

"Cuando se trata de trámites, a la ciudadanía lo que le interesa es resolver su problema y que le ofrezcan la solución lo más direccionada posible. El desafío está en ahorrar los pasos", agregó.

La funcionaria enfatizó que para cualquier desarrollo de esta tecnología desde el Estado es necesario "entender que la realidad en todo nuestro país no es igual".

"Creo que los desafíos son muchísimos porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Es un reto continuo mejorar las herramientas que tenemos para que la interacción con la ciudadanía sea mejor", señaló Ambas a Télam.

Por su parte, el secretario de Innovación y Transformación Digital del gobierno porteño presentó a Boti, el chatbot conversacional que ya concentra "el 18% de todas las interacciones" que tiene el gobierno de CABA con los ciudadanos, y anticipó que esperan poder hacer "nuevos desarrollos ligados al ChatGPT" en este mes de junio.

De la conversación, moderada por Romina Décima Canovas, jefa de relación con Operadores de la empresa Claro, también participaron Tamar Colodenco, integrante de Google en el Cono Sur, y Ariel Jolo, director de tecnología de Cuentito, un proyecto que crea cuentos infantiles con IA.

Ambos coincidieron en advertir los "riesgos éticos", en especial los sesgos de género, de clase o étnicos que reproducen "prejuicios injustos que en general reflejan lo que hay en nuestra sociedad", dijo Colodenco.

En esa línea, Jolo aportó la experiencia de Cuentito, una herramienta que utiliza IA para generar cuentos infantiles acompañados con ilustraciones, una función que ChatGPT "no hace nativamente".

"Los sesgos es lo que más combatimos, sobre todo en las ilustraciones. A veces se pide el cuento que tenga una nena de protagonista y la IA la dibuja rubia, de ojos claros y tez blanca", explicó sobre esta herramienta usada mayormente por docentes y escuelas.

La exposición fue parte de estas Jornadas organizadas por la Cámara Argentina de Internet, que se desarrollaron ayer y hoy en el predio de Parque Norte del Sindicato de Empleados de Comercio, y de la que participaron grupos de estudiantes, empresarios y distintos actores del sector tecnológico argentino. (Télam)