El exrelator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego procesado por lesionar a su expareja en contexto de violencia de género aseguró ser víctima de una "falsa denuncia" y acusó a la mujer de ser una "psicópata" que "miente desde que era niña".

Marcelo Guzmán fue separado del cargo una semana después de que Carla Kirstein (su exesposa) hizo público en agosto un video en el que mostró su rostro y cuerpo desfigurados por una supuesta golpiza de su conyugue, a través de una publicación viralizada en redes sociales y que tuvo amplia repercusión nacional.

Guzmán utilizó ahora su cuenta personal de Facebook para referirse a la situación que lo involucra y en un posteo realizado ayer se refirió al “veneno corrosivo de quien me denunció por violencia de género”, y la definió como una “persona especializada en mentir desde niña”.

“Se aprovechó del aparato del Estado y logró que la mayoría de quienes me conocen creyeran (o crean) que el falso hecho de violencia física pudo haber existido porque "me harté" y reaccioné, 'hice algo' y 'se me fue la mano' (…) Todo falso porque no hice ningún hecho de violencia por el cual se me persigue. Eso demuestra lo corrosivo de un veneno tan potente”, escribió el exfuncionario judicial en la cuenta donde se presenta como “sobreviviente de falsa denuncia por violencia de género”.

En otro posteo público, el exrelator judicial acusó a su pareja de “crear una farsa para huir -denuncia de violencia de género mediante- debiendo dinero a muchos y para zafar por ser denunciada por ejercicio ilegal de una profesión de salud- para de esa forma activar sororidad”.

Kirstein se desempeña como instructora de pilates y logró que la Justicia de Familia de Ushuaia le concediera permiso para trasladarse a Villa Ángela (Chaco) junto a sus hijas, poco después de que el caso se hiciera público.

Según Guzmán, ello le imposibilita ver a su hija y lo obliga a “contactarse por WhatsApp tres veces por semana”.

“Por culpa de políticos autorrotulados campeones de la igualdad, igualdad declamada de country -nunca de la libertad- yo no puedo tener más que unos pocos WhatsApp por semana con mi hija”, insistió el funcionario en el mismo sitio donde también comentan los posteos varios de sus familiares oriundos de la provincia de Córdoba.

En la faz penal, Guzmán fue procesado por el juez de Instrucción 1 de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, quien lo encontró probable autor material del delito de “lesiones graves en contexto de violencia de género”, en un fallo que actualmente se encuentra apelado en los tribunales de la capital fueguina.

“No tengo espíritu de venganza pero sí quiero que la causa se dirima en el ámbito penal, y que sea lo más pronto posible. Espero que no quede en un cajón, o que alguien piense que como “la loca” se fue a Chaco ahora no pasa más nada. Me da mucho miedo que no se haga Justicia”, confesó Carla Kirstein en declaraciones a Télam. (Télam)