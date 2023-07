Un hombre fue con su hija a visitar la Feria del Libro en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, entró en la sala de prensa y, aprovechando que no había gente, se llevó un bolso con una cámara y un micrófono, pero todo quedó filmado. Según puede verse en el video, el sujeto no se percató que esa oficina estaba rodeada de cámaras de periodistas que transmiten el evento durante varias horas y cada uno de sus movimientos quedó registrado En la escena se lo ve al visitante de campera negra ajustada, con capucha, que se lleva un dedo a la boca de los nervios, mira a su alrededor, busca el momento apropiado para dar apoderarse del botín, acelera el paso y se pierde fuera de cuadro. Luego de tantear el terreno y comprobar que estaba despejado, volvió a la escena con paso apurado y, con disimulo, manoteó un bolso que estaba en el suelo y se lo llevó apurado, casi tambaleándose. El encapuchado logró su cometido, pero, según informó Diario Jornada, no sabía que el bolso robado pertenece a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. SOC/KDV NA