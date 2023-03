Líderes religiosos de las comunidades judía y musulmana consideraron que en sus últimos encuentros presenciales con el papa Francisco los hizo sentir como "hermanos" y les transmitió que "cada ser humano es importante".

"Cuando fui al Vaticano -en octubre de 2022-, jamás me sentí incómodo por ser musulmán, ni sentí jamás que él me quisiera hablar desde arriba. Me impresionó su humildad, te hablaba como si fuera un hermano más. Estábamos él, un rabino y yo como imán y fue realmente como un encuentro entre tres hermanos de un mismo padre", dijo a Télam el imán Marwan Gill, presidente comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, y co-fundador de la primera hermandad judío-musulmana en el país.

"El Papa estaba muy interesado en la confraternidad que hemos fundado acá y quería conocer los detalles. Nos dijo que le llevamos 'mucha alegría' a través de nuestros proyectos y, sobre los próximos 10 años, él mismo nos compartió su visión, de que 'nuestro trabajo es sembrar las semillas' y que puede pasar que no veamos cómo crecen, ni cosechemos las frutas, pero que 'la virtud más elevada es sembrar las semillas'", recordó Gill.

"Es mucho más lo que nos une, especialmente entre las tres religiones abrahámicas. No se trata de que nos unamos a través de la misma identidad, sino de mantener las identidades buscando los mismos valores y similitudes, para accionar para el bien de toda la sociedad", concluyó.

Por su parte, el rector espiritual y rabino emérito de la comunidad judía Bet-El, Daniel Goldman, expresó a esta agencia que Francisco "te hace sentir siempre, tanto en público como en privado, que vos sos importante, que cada ser humano es importante".

"Cuando él se sienta y conversa con vos personalmente está concentrado en vos, en lo que le estás diciendo. El gran líder del mundo conversando con alguien tan 'pequeño' o de un discurso cotidiano: eso es lo que lo hace todavía más grande", destacó, el copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI) quien junto a Guillermo Marcó y Omar Abboud realizó distintos seminarios del instituto en el Vaticano y planean otro más en los próximos meses. (Télam)