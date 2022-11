El papa Francisco dijo el domingo que la lucha por los derechos de las mujeres era una "batalla continua", y condenó el machismo como mortal para la humanidad y la mutilación genital femenina como un crimen que debe ser detenido. En declaraciones a periodistas en el avión de regreso de un viaje de cuatro días a Baréin, país predominantemente musulmán, también elogió a las mujeres que ha nombrado para puestos directivos en el Vaticano, diciendo que habían mejorado las cosas en la administración. No mencionó las campañas para permitir que las mujeres se conviertan en clérigos -el Sumo Pontífice y sus predecesores han dicho que la cuestión de las mujeres sacerdotes está cerrada. Francisco respondió a una pregunta sobre las protestas de las mujeres en Irán, pero pasó a hablar de los derechos de las mujeres en general. "Tenemos que decir la verdad. La lucha por los derechos de las mujeres es una batalla continua", afirmó, enumerando luchas históricas como la del derecho al voto. "Tenemos que seguir luchando por esto porque las mujeres son un regalo. Dios no creó al hombre y luego le dio un perro faldero para que jugara con él. Creó a ambos por igual, al hombre y a la mujer", dijo. "Una sociedad que no es capaz (de permitir que la mujer tenga mayores funciones) no avanza", añadió. El Santo Padre criticó al machismo, reconociendo que todavía hay demasiado en el mundo, incluso en su Argentina natal. "Este machismo mata a la humanidad", dijo. También condenó como un "acto criminal" la mutilación genital femenina (MGF), repitiendo un importante llamamiento que hizo en febrero en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina de la ONU. Según Naciones Unidas, la MGF se concentra en una treintena de países de África y Oriente Medio, pero también la practican poblaciones inmigrantes en otros lugares. Más de cuatro millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a la MGF este año, según la ONU. Habló de las mujeres que ha nombrado para puestos directivos en el Vaticano, mencionando por su nombre a la hermana Raffaella Petrini, una monja que, como vicegobernadora de la Ciudad del Vaticano, es efectivamente la mujer más poderosa del lugar. "He observado que cada vez que una mujer ocupa un puesto (de responsabilidad) en el Vaticano, las cosas mejoran", dijo. También citó el impacto de cinco mujeres que nombró en un departamento que supervisa las finanzas del Vaticano. "Esto es una revolución (en el Vaticano) porque las mujeres saben encontrar el camino correcto para avanzar", dijo. Francisco también ha nombrado a mujeres como viceministra de Relaciones Exteriores, directora de los Museos Vaticanos, subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, así como a cuatro mujeres como consejeras del Sínodo de los Obispos, que prepara las principales reuniones. La Iglesia enseña que sólo los hombres pueden ser sacerdotes porque Jesús eligió a hombres como sus apóstoles. (Reporte de Philip Pullella; Editado en Español por Ricardo Figueroa) Reuters-NA NA