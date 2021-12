El papa Francisco calificó hoy de "casi satánico" al problema de la violencia contra las mujeres, al tiempo que criticó la "crueldad" de los "usureros" aparecidos durante la pandemia de coronavirus.

"El número de mujeres golpeadas, maltratadas en el hogar es tan, tan grande, incluso por su marido", lamentó el pontífice en una entrevista para el programa "Francisco y los invisibles", ideado por el periodista Fabio Marchese Ragona, televisada este domingo.

"El problema es que para mí es casi satánico, porque es aprovecharse de la debilidad de quien no puede defenderse, solo puede detener los golpes. Es humillante muy humillante", denunció el Papa en el diálogo con Marchese Ragona transmitido por el canal Mediaset.

En el programa, Francisco y el periodista italiano dialogaron junto a cuatro personas que le llevaron sus inquietudes: Giovanna, una madre víctima de violencia de género; Maria, una mujer que vive en las calles de Roma; Maristella, una estudiante de quinto año y Pierdonato; y un exrecluso que pasó 25 años en prisión.

En la conversación, el Papa agregó que "es humillante cuando un papá o una mamá abofetean a un chico en la cara, es muy humillante y siempre digo eso, nunca se debe abofetear en la cara. ¿Por qué? Porque la dignidad es el rostro".

Consultado además por la situación social de causada por la Covid-19, Jorge Bergoglio afirmó que "con la pandemia los problemas aumentaron porque los que ofrecen dinero prestado están llamando a la puerta: los usureros".

"Un pobre, un necesitado, cae en manos de los usureros y lo pierde todo, porque estos no perdonan. Es crueldad sobre crueldad, digo esto para llamar la atención de la gente para no ser ingenuos; la usura no es una forma de salir del problema, la usura te trae nuevos problemas", agregó. (Télam)