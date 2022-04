La médica infectóloga Florencia Cahn, que fue una de las especialistas que integró el grupo asesor del Gobierno nacional sobre el Covid-19, dijo hoy que "este año hubo un adelantamiento en la circulación del virus" de la Gripe A

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por la AM990, la médica explicó: "Es el virus de la Influenza que circula todos los años, pero en este hubo un adelantamiento en la circulación del virus", y señaló que los síntomas son similares al del coronavirus.

"En los casos leves hace que estés decaído o que pases toda una semana en cama y en quienes tienen factores de riesgo puede terminar en hospitalización", indicó. Con respecto al intervalo de la aplicación de las vacunas, por ejemplo, entre la de la Gripe y el Coronavirus, la infectóloga señaló que no es necesario esperar días para la aplicación de ninguna de las dos ya que se comprobó que no existe riesgo alguno y que la eficacia es la misma. En relación al Covid-19, Cahn manifestó que al haberse cambiado la política de testeo van a seguir habiendo casos: "Con las vacunas, los cuadros van a ser mayormente leves", y sostuvo que el Covid no se fue, y que la gente lo piensa más como un virus respiratorio como la Influenza. MC/GO NA