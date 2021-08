(Por Eva Marabotto).- En el caso de Florencia bien vale decir "de tal palo, tal astilla". Hija de Pedro Cahn, el creador de la Fundación Húesped, la joven médica infectóloga hoy es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y una de las más prestigiosas profesionales, en estos tiempos de pandemia.

"Ingresé a la UBA en 1998 con muchas dudas y muchos temores encarando una carrera súper larga y compleja como Medicina -contó Florencia-. Los primeros años fueron difíciles, se me hicieron cuesta arriba pero la verdad es que es un gran orgullo haberme formado en esta facultad donde, además de tantos aprendizajes y tantos conocimientos adquiridos, también tuve la oportunidad de conocer a quien hoy es mi marido (Ignacio Pérez Tomasone, que es médico obstetra). ¡Llevamos veinte años juntos! Así que los recuerdos que tengo de mi paso por la UBA son los mejores en todo sentido, tanto académicos como personales".

Y agregó: "Toda la carrera, pero sobre todo el primer año, sufrí como una condenada. ¡Anatomía me costó un montón! Pasaba horas en el bar El Residente, en Junín y Paraguay. Me gustaba estudiar en los bares de la zona de la facultad. Volví muchos años después, cuando rendí el final de Enfermedades Infecciosas, y me abracé con un mozo. Estaba embarazada de mi primer hijo".

"No fue nada fácil. Fue a puro sudor y (muchas) lágrimas. Pasé horas y horas sentada estudiando, sacrificando algunas salidas y actividades para lograr mi objetivo de recibirme. Pero ese objetivo estaba claro y el deseo era tan grande que seguí adelante a pesar de los obstáculos. La carrera me permitió conocer amigos que actualmente son parte fundamental de mi vida. Y también a mi gran amor, mi compañero de ruta y padre de mis hijos", completó. (Télam)