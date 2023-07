Un fiscal consideró que debía hacerse lugar al reclamo de una pareja que, en representación de su hija que nació a través de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), solicitó se resguarden los datos de donantes de gametos de la niña más allá del plazo mínimo de 10 años que establece la normativa argentina.

Así lo entendió en su dictamen el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, quien consideró que el plazo mínimo de custodia de la información resultaba "insuficiente".

En esa línea, el fiscal sostuvo que debía ordenarse al Ministerio de Salud que verificase que se cumpla el resguardo de la identidad e información biológica de donantes, y que esa información sea conservada más allá del plazo mínimo de 10 años contemplado en la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

De esta manera, las personas nacidas a través de estas técnicas podrían ejercer sus derechos al cumplir 18 años, precisó el MPF mediante un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Anuncian la apertura experimental de Parque Nacional Islas de Santa Fe, en vacaciones de invierno

El dictamen surge luego de que una pareja, en representación de su hija, interpusiera una acción de amparo contra los ministerios de Salud y Desarrollo Social para que se resguarden por un plazo mayor a 10 años los datos de donantes de gametos de su hija, quien nació a través de TRHA.

Así lo solicitaron en virtud de los derechos a la identidad, a la salud, a la información, al interés superior del niño, a la procreación y a la protección de la familia, y a los principios de realidad y razonabilidad, indicaron.

La pareja sostuvo que, en nuestro país, “la donación de material genético no está reglamentada, no existe la obligación para los Centros de Medicina Reproductiva y Bancos de Gametos, tanto de esperma como de óvulos de realizar un registro de los donantes, ni estadísticas, incluso no existe un protocolo de donantes ni un límite de número de donaciones”.

En ese sentido, el fiscal Canda consideró que debía hacerse lugar a la petición respecto al resguardo de la información, dado que “eventualmente, el plazo mínimo de custodia de 10 años podría resultar insuficiente, sobre todo, teniendo en cuenta que las personas nacidas a través de la TRHA podrían ejercer efectiva, plena y autónomamente los derechos en juego una vez adquirida la mayoría de edad a los dieciocho años”.

MIRÁ TAMBIÉN Los reclamos por la salud lideran el ranking de quejas en la Defensoría bonaerense

Sin embargo, rechazó otros puntos de la acción de amparo interpuesta por la pareja, como la solicitud de que se ordene al Ministerio de Salud la creación de un Registro Único de Donantes y Embriones y que inste a la clínica de medicina reproductiva a resguardar la información de los donantes que hubieran participado en los procedimientos, como también a proporcionarle sus datos médicos.

“En materia de acceso a la información del donante, la regla es el anonimato y, excepcionalmente, la persona nacida mediante TRHA podrá peticionar al centro de salud interviniente datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud; e incluso su identidad, esto último, siempre en el marco de un proceso judicial y a partir de la invocación de razones fundadas”, recalcó el fiscal. (Télam)