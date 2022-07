El Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP 2022) "Integración, innovación y agenda 2030" concluyó esta tarde en Córdoba, donde autoridades de la casa de altos estudios local (UNC), de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL) firmaron un acuerdo de cooperación con la Universidad de la República de Uruguay (Udelar).

El entendimiento tiene como objetivo fortalecer la democratización de la enseñanza superior, ampliar el acceso y garantizar la permanencia de estudiantes en el proceso educativo.

El foro, que comenzó ayer, fue organizado por el Ministerio de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Córdoba, anfitriona del encuentro, y participaron más de 1.400 asistentes de instituciones académicas de América Latina y el Caribe, en su mayoría.

El rector de la UNC, Hugo Juri, sobre el cierre del evento dijo: "Volvemos a ratificar los principios que siempre nos da nuestra querida América Latina".

MIRÁ TAMBIÉN Se creó en Río Negro el observatorio para monitorear la implementación de la ESI en las escuelas

El titular de la casa de estudios de Córdoba destacó que las jornadas se desarrollaron con total normalidad, y respecto al acuerdo de cooperación, resaltó el trabajo previo que desde hace meses vienen llevando a cabo las instituciones involucradas y reconoció el aporte de los equipos técnicos que vienen debatiendo variadas propuestas.

Por su parte, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, sostuvo: "La idea fundante es la construcción de una agenda de trabajo de cara al futuro que, dada las diversas realidades por las que atraviesa la región, priorice la integración entre estas universidades públicas y todas las que se quieran sumar, a través de acciones concretas y buscando resultados que se conviertan en aportes significativos para nuestros pueblos".

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, recordó la reforma de 1918 y dijo que "se trata de un mandato más vigente que nunca, que nos exige creatividad e inteligencia para reflexionar qué estamos haciendo desde aquí para hacer aportes significativos a la región y cómo coordinar para aprovechar los recursos y empujar hacia un mismo objetivo".

Por último, el rector Enrique Mammarella, de la UNL, celebró el acuerdo y expresó: "Esto tiene que ser solo el inicio de una gran construcción de la que debemos ser protagonistas".

MIRÁ TAMBIÉN Cuatro muertos al caer un avión sanitario a poco de despegar en Río Grande

En el acto de cierre, el rector Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Carlos Alvarado Cerezo, recibió un reconocimiento de las autoridades locales por su participación en el CIUP, tras lo cual dijo: "En estos dos días tuvimos la oportunidad de expresarnos como debe ser para llegar a consensos, a acuerdos, como corresponde a la educación superior pública".

"Sólo quiero agradecer el reconocimiento para las 24 universidades que integran el Csuca (Consejo Superior Universitario Centroamericano) a sus autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo, porque ellos, día a día, con compromiso y responsabilidad cumplen con los fines de nuestra noble institución", siguió Alvrado Cerezo.

A su turno, Francisco Telémaco Talavera, rector de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, dijo: "Agradezco a Juri, y a todo el equipo, hicieron un gran trabajo y será de referencia para la educación del mundo".

"Estamos comprometidos a trabajar no solamente en la educación superior sino en todo el sistema educativo. Es uno de los grandes retos que tenemos, porque no podemos tener grandes estudiantes universitarios, si no mejoramos la calidad de la educación inicial", subrayó Talavera.

Asimismo, destacó que "el Csuca existe desde 1948, el año que viene cumple 75 años e integra al 100% de las universidad públicas, desde Belice hasta República Dominicana, inclusive, y dentro de poco va a estar incorporada la universidad de La Habana de Cuba".

De la doble jornada participaron rectores, decanos, equipos de gestión, docentes, investigadores, no docentes, estudiantes y organizaciones sindicales y gremiales de la comunidad educativa universitaria de Iberoamérica y otras regiones del mundo con la esperanza de generar un intercambio plural y enriquecedor.

El Congreso apunta a valorizar al conocimiento como herramienta de transformación social, poniendo a la educación en el primer plano como un derecho humano, un bien social y una responsabilidad de los estados. Para ello, se fijaron tres objetivos centrales como ejes: la Innovación, la Integración y la Agenda 2030.

Mediante debates y exposiciones de varias comisiones, los ejes temáticos abordaron temas como "Los desafíos de la Educación Superior para el siglo XXI"; "Construcción de la Agenda 2030 en y entre las universidades: una agenda para la integración e innovación"; "Ciencia abierta y participación ciudadana del conocimiento y la agenda científica".

También "Políticas de género en la educación superior"; "Pueblos indígenas, afrodescendientes y educación superior para el 2030"; "Cooperación para la salud" e "Interacción gremial en la Educación Superior: Diálogo de claustros".

(Télam)