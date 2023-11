El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, firmó hoy un convenio para la construcción de un Centro de Investigación Multidisciplinaria, Innovación y Transferencia (CIMIT) en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) por un valor de 822 millones de pesos, otorgados por esa cartera a través del Programa Federal "Construir Ciencia".

Según un comunicado de la cartera de Ciencia,Tecnología e Innovación, mediante este conven9o se creará un espacio dedicado a la investigación, transferencia y formación, de 1.000 m2, con una inversión de 822 millones de pesos.

Participó de la firma el rector de la UNSAdA, Jerónimo Enrique Ainchil, mientras que el ministro Filmus estuvo acompañado por el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez; entre otras autoridades.

En su exposición, Filmus indicó que "a 40 años de democracia, los argentinos/as estamos de acuerdo que nunca más vuelvan las épocas de autoritarismo".

"No hay ningún país que tenga desarrollo científico tecnológico que cada cuatro años haya que ponerlo en discusión. No existe esa posibilidad porque la ciencia y tecnología, como la educación, son estratégicas y políticas a largo plazo. Una ley en ciencia como en educación es un plan de gobierno. Son procesos que hay que madurar para no tener políticas pendulares.Tuvimos 40 años de democracia pero no fueron 40 años interrumpidos de apoyo a la ciencia y la tecnología”, reflexionó.

El funcionario sostuvo que los que tienen más bienestar y crecimiento en su población "son todos países que invirtieron en ciencia, tecnológica y educación. El destino de las naciones tiene que ver con conservar estabilidad democrática y tener políticas de estado en áreas que no dependan de resultados electorales".

Además, destacó “la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que prevé una inversión sostenida, con ésta, la ley el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que fija los temas prioritarios y, respecto a la articulación con el sector privado, la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, que otorga beneficios impositivos al sector privado que invierte en I+D, y la Ley de Economía del Conocimiento que ha producido que Argentina exporte el año pasado 7.000 millones de dólares".

A su vez, Filmus se refirió al rol de universidades como UNSAdA: "Cuando se crean estas universidades, presentan el desafío de que no sean solo formadoras de profesionales, sino que además produzcan conocimientos. La generación de conocimiento tiene que ver con lo local y lo universal”.

Además, calificó el futuro CIMIT en UNSAdA como "una obra muy importante, que está acompañada por el sector productivo y la universidad" y mencionó al Programa RAICES Federal dedicado a que investigadores/as se reubiquen en ciudades del país.

Al cierre, manifestó que “no hay desarrollo estable y pujante sin transformación de los procesos productivos y de la matriz de exportación. Nada de eso surge sin ciencia y tecnología” y ponderó las capacidades nacionales en el sector espacial, nucleares, “tenemos toda la potencialidad y esperemos que la comunidad científica rodeada de toda la sociedad coloque a la ciencia en un lugar central y no permita la privatización de la ciencia”.

Por su parte, Nuñez felicitó a la universidad por el proyecto institucional y expresó que los programas federales "nos permiten ayudar e invertir desde el Estado nacional con una perspectiva federal. La inversión histórica en CyT fue en lugares con más capacidades que traccionan a su vez más inversiones. Lo que conformó que hoy el 85% esté concentrado en región centro".

"En esta gestión, y con la impronta del ministro, decidimos revertir esto y hoy, de las 100 obras, su mayoría se desarrollan por fuera de Buenos Aires, en otros municipios donde jóvenes investigadores/as tengan la posibilidad de reubicarse y poder trabajar en temas aplicados a las necesidades locales, relacionarse con el sector productivo y mejorar la vida de la gente”, precisó.

"Nos queda el desafío de radicar la investigación en ciudades como ésta y articular con todas las instituciones" y explicó que, cuando hay ajuste, cada institución se encierra y trata de sobrevivir, careciendo de colaboración colectiva.

“Nuestro desafío es federalizar y también al interior de las provincias con equipamiento y obras”, concluyó.

Con el de hoy, la Provincia de Buenos Aires alcanza los 32 convenios firmados para la construcción de obras para la ciencia y la tecnología, agregó la información oficial.

La construcción del Centro, prevista en un predio de la Universidad, contará con 1.000 m2 y posibilitará la coordinación de las actividades y la generación de sinergias entre los diferentes grupos de I+D para la atención de demandas y problemáticas regionales, a través de proyectos y programas de transferencia, vinculación tecnológica e innovación.

El proyecto forma parte del Master Plan de infraestructura de la UNSAdA, diseñado para el desarrollo y la consolidación de las tres funciones sustantivas: enseñanza, investigación y extensión.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco fue creada en 2015 y tiene como principal misión constituirse en un centro de referencia para el desarrollo de conocimiento científico-tecnológico estratégico y la generación de innovación en la región. (Télam)