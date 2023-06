El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, destacó hoy los alcances del proyecto de ley que establece el "Plan de Ciencia y Tecnología 2030", en el marco de una reunión de la comisión de Diputados, que también recibió a representantes de sectores académicos, científicos y productivos, en el marco del análisis de la iniciativa.

Filmus recordó que se trata de "un proyecto que tiene media sanción del Senado con unanimidad, lo cual nos enorgullece".

"Es importantísimo que Argentina tenga un plan de mediano y largo plazo. No hay forma de cambiar, transformar y tener un futuro distinto si no consolidamos una perspectiva no sólo de cuánto vamos a invertir, sino en qué vamos a invertir", dijo el ministro.

Al mismo tiempo, sostuvo que el Congreso ya "ha votado un conjunto de leyes que tienen fondos especiales para la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología".

"Nos parece importantísimo que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tenga estatus de ley para diez años. Argentina tiene que madurar, las políticas que son estratégicas no pueden estar supeditadas a los cambios electorales", manifestó.

Por su parte, el titular de la comisión, el diputado Facundo Manes (UCR-Juntos por el Cambio), señaló que el objetivo del encuentro era "fomentar el diálogo honesto, sustentado en datos, evidencia y con respeto".

Como parte de los invitados a la reunión, expuso Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Martín.

"Los organismos de ciencia y técnica tenemos pleno consenso respecto del apoyo y la promoción de esta ley. Se trata de la oportunidad de darle un sentido a la ciencia y la técnica. Este cuerpo normativo viene a integrar y a consolidar otras leyes, fundamentalmente la ley de financiamiento", expresó Greco.

Asimismo, sostuvo que "tenemos que conciliar las posibilidades de desarrollo del país agregando valor a través del conocimiento".

Graciela Ciccia, presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina, se sumó al respaldo en nombre de la central empresarial. "Un plan le da previsibilidad al sector productivo", argumentó.

La investigadora del CONICET y especialista en cambio tecnológico y crecimiento económico, Verónica Robert, aseguró que "con este Plan se determinan cuáles son los ejes de acción a futuro, eso es una novedad a la hora de la planificación de la ciencia y la tecnología".

Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), aplaudió la existencia de "un plan a diez años".

Además, pidió trabajar "en conjunto para que la vinculación pueda ocurrir: vemos que los científicos están estudiando por un lado y las empresas por el otro", al sostener que "tenemos que buscar una forma de que sea fácil trabajar en Argentina, radicados en Argentina y contratando en Argentina".

Sobre el final de la reunión, la diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, expresó algunos reparos: "tenemos que asegurarnos que si cambia el signo político del gobierno a este plan se le preste atención, no como pasó en 2019. Para que la política de este gobierno pueda ser considerada por el próximo".

En el mismo sentido, el radical Mario Barletta, señaló: "Tenemos cosas para modificar, pero estamos con la dificultad de que si le tocamos una coma el proyecto vuelve al Senado".

"Tenemos problemas como país en la economía, y no creo que la no existencia de este plan haga la situación caótica", advirtió.

También el ministro Filmus planteó el cuadro de situación: "Queremos hacerlo o no; porque se puede hacer por decreto, por DNU; pero decidamos si lo queremos hacer -aprobar-, o no".

"Si no es por unanimidad que sea por gran mayoría; porque esto lo votó el Senado y a su vez el miembro informante fue un radical", agregó.

A continuación destacó: "Hemos hecho un esfuerzo por ampliarla, pero no sabemos como va a ser este país. Esta ley va a ser un aporte, no es quizá la mejor pero es un paso adelante".

"Si espero resolver los problemas económicos para tener un plan de Ciencia y Tecnología, no se va a dar, porque sin un plan de Ciencia y Técnica no hay desarrollo económico posible", cerró Filmus.

Ante las diferencias puestas de manifiesto, Manes cerró el debate en su carácter de presidente de la comisión: "No quiero que -la aprobación del proyecto- sea con unanimidad, pero que sea con consenso". (Télam)