El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró hoy, en Córdoba, que para el área “lo que interesa fundamentalmente ahora es el triunfo de Sergio Massa” en el balotaje del próximo 19, ya que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei plantea “dejar de invertir en ciencia y tecnología desde el Estado”.

El titular de la cartera habló con Télam sobre la situación que atraviesa el sector y sus desafíos, aunque supeditado a lo que ocurra en la contienda electoral de la segunda vuelta, luego de participar de un encuentro con representantes, públicos y privados, de la industria aeroespacial en las instalaciones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de Córdoba.

“Un eventual triunfo de Milei significará -como él mismo lo planteó, no estamos poniendo palabras en su boca-, privatizar el Conicet, dejar de invertir en ciencia y tecnología desde el Estado, que los investigadores y los tecnólogos busquen su forma de financiamiento en el mercado, lo cual no ocurre en ningún lugar del mundo”, consideró el ministro.

El funcionario sostuvo que “la paradoja es que Milei dice por un lado tener como ejemplo a Corea, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, y por otro lado no quiere hacer lo que hacen esos países, que es invertir en ciencia y tecnología”.

MIRÁ TAMBIÉN Comisión de Diputados retomó el análisis del proyecto sobre financiamiento educativo

Filmus puntualizó que las propuestas del espacio libertario “hablan no solamente de privatizar el Conicet y la Ciencia, sino privatizar el océano, que también es objeto de investigación científica, de privatizar los recursos naturales que hay en el océano, hasta las ballenas”.

“Realmente el planteo de destruir la ciencia y que Argentina tiene que ser un país exportador de productos primarios, que eso de ninguna manera les va a dar trabajo a la mayoría de argentinos y argentinas, es un tema grave, por eso estamos todos trabajando fuertemente”, siguió.

En ese sentido, el ministro destacó que “esto quedó muy evidente en la entrega de los premios Konex, donde todos los investigadores se manifestaban por la no privatización de la ciencia, por la reivindicación del Conicet, por generar este proceso virtuoso de transferencia, porque la ciencia no tiene sentido si después no se transfiere a procesos tecnológicos que permitan mejorar la vida de le gente o cambiar el modelo productivo, entonces ahí tenemos un eje central”.

Además, sobre su presencia en la Mesa de Trabajo del evento que se comenzó hoy y finalizará mañana en la Conae, Filmus destacó que “es la primera reunión que se hace de este tipo, donde toda la industria aeroespacial del sector privado y el sector público está trabajando en una misma dirección, discutiendo cuáles son los mecanismos y las formas para potenciar el sector aeroespacial”.

MIRÁ TAMBIÉN Un sismo de magnitud 6,1 afectó a la isla de Timor

“Tenemos una base muy sólida que es la aprobación de la Ley de Financiamiento de la ciencia y la tecnología que promete que crezca tanto la inversión pública como la privada, hacia el año 2032, tenemos dos leyes en el sector que incentivan la inversión privada puntualmente”, destacó.

A la vez que ponderó que “hace dos semanas, por primera vez en Argentina, se aprobó un plan a diez años de ciencia y tecnología. Uno de los diez temas que el Congreso aprobó por unanimidad para el plan 20/30 es el aeroespacial, entonces es importantísimo que ese esfuerzo que hace el estado en apoyar al sector privado se articule”.

“Porque no solo que es un sector que va a crecer muchísimo en el futuro, sino que tiene grandes posibilidades de cambiar la matriz de exportaciones argentinas”, explicó entre las cuestiones técnicas del desarrollo de la industria.

El funcionario nacional añadió que ya el año pasado la Industria del Conocimiento significó “la tercera exportación Argentina con 7.700 millones de dólares y esperamos que esto siga creciendo”.

En el debate entre empresarios, se planteó la problemática de que jóvenes egresados de la universidad pública abandonen el país buscando otros horizontes para desarrollarse profesionalmente, y al ser consultado al respecto, Filmus resaltó: “Con un esfuerzo enorme estamos llevando adelante un programa que se llama Raíces, y es de repatriación de científicos”.

“Argentina tiene pocos ingenieros, incluso en el sector aeroespacial, hemos desarrollado carreras nuevas en el sector aeroespacial, incluso de impacto regional. Hay en este sector urgencia de profesionales, necesitamos más, también en muchos otros sectores, por eso, lo que tenemos que generar es una industria que pueda captar esos profesionales y mejorar las condiciones laborales de los que lo hacen en el Estado”, resumió.

Filmus atribuyó esta situación a que “como en la Argentina las políticas son pendulares, con momentos de mucho apoyo y otros sin ningún apoyo, ahí uno prefiere irse, porque no tiene continuidad hacia el futuro”.

“Me parece que estamos con estas leyes planteando un futuro en el cual van a hacer falta cada vez más profesionales en esta área y mejorar sustancialmente los salarios y las condiciones de trabajo”, consideró.

Sobre el posicionamiento del país en la región respecto a la ciencia y la tecnología dijo: “Argentina sigue siendo uno de los pocos países que se pueden sentar en la mesa chica de las naciones a discutir el tema espacial, el tema nuclear, y hoy vimos en todas las redes los mapas que nos muestran que Argentina es uno de los 13 países del mundo capaz de hacer su propia vacuna contra el Covid-19”.

“Argentina es uno de los ocho países que está en condiciones de exportar la vacuna, realmente eso nos llena de orgullo, y muestra que cuando nuestros investigadores tienen el apoyo desde el Estado y desde la sociedad, logran avances enormes; hemos tenido reconocimiento de nuestra ciencia en el mundo muy grande durante estos años, y estamos realmente convencidos de que si hay continuidad en las políticas, esto va a ir creciendo”, completó el ministro. (Télam)