El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, participó ayer de la inauguración de la muestra "El Infinito" del artista Pablo Bernasconi en el Espacio Multicultural de la Costa (Hipólito Yrigoyen 500-598) en la ciudad de Mar de Ajó, que puede visitarse desde hoy con entrada libre y gratuita hasta el 7 de marzo de 17 a 22, informaron hoy fuentes de la cartera.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto al Partido de La Costa, y en colaboración con el Centro Cultural de la Ciencia (C3), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunciaron la apertura de esta exposición, que el año pasado congregó a más de 100 mil personas y que consiste en una ampliación interactiva del libro de Pablo Bernasconi publicado en julio de 2018.

"Una obra que explora el concepto del infinito desde los lenguajes del arte y la ciencia. El proyecto interactivo consta de la muestra de treinta obras originales y sus textos", destacó Filmus, que estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo.

"El libro intenta abarcar los confines conceptuales de este universo desde la metáfora y la retórica para fundamentar lo inexplicable, lo inasible, dándole escala humana y apelando a la poesía visual y escrita", señalaron los organizadores.

A partir del libro surge la muestra que además de exhibir las 30 obras originales y sus textos, se complementa con obras y artefactos que colaboran con el entendimiento del concepto infinito.

Los textos fueron curados por especialistas del Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Comahue y expresados desde la impronta del artista.

Esta combinación se traduce en la exhibición en esculturas, pinturas, collages, instalaciones y dispositivos artísticos. Así, el desarrollo teórico de conceptos científicos complejos de, por ejemplo la astrofísica o la física cuántica, se ilustran y complementan con piezas que expanden el entendimiento y la sensibilidad.

Bernasconi nació en Buenos Aires en 1973, es diseñador gráfico egresado de la UBA y sus ilustraciones se publican en The New York Times, The Wall Street Journal, entre otros, así como ilustró innumerables títulos de autores de diferentes nacionalidades. (Télam)