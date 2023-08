El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, se movilizó junto a científicos y trabajadores esta tarde frente a la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en "defensa del Conicet" (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y "del enorme desarrollo de la ciencia y tecnología nacional", según publicó en su perfil de la red social X (exTwitter).

"Ahora cientos de científicos/as, trabajadores/as y otros/as argentinos/as estamos en la explanada del Polo Científico en defensa del #CONICET y del enorme desarrollo de la #Ciencia y la #Tecnologia nacional", manifestó el ministro esta tarde en X (exTwitter).

Acompañado del hashtag #LaCienciaArgentinaHace, adjuntó a la consigna la frase del premio nobel argentino, Bernardo Houssay: "La ciencia no es cara; cara es la ignorancia".

"Seguimos en el Polo Científico en defensa del #Conicet y del trabajo de nuestros investigadores/as. Los argentinos/as estamos convencidos/as de que la ciencia es la llave para construir un país más justo, desarrollado e igualitario", ratificó en otra publicación.

En la movilización, convocada por trabajadores e investigadores del organismo público, podía verse una pancarta gigante con el texto "No al cierre del Conicet" y otros carteles como "Ciencia es desarrollo estratégico" o "la ciencia argentina hace, y la vamos a defender siempre".

Una de las disertantes afirmó que "no se discute la ciencia, no se discute la educación, no se discute la obra pública. No podemos volver atrás en esos logros y en esos derechos ganados".

"Para eso necesitamos estar acá y demostrar que somos muchos los que pensamos que esto no puede volver atrás de ninguna manera", agregó.

La convocatoria estaba prevista para las 16 en la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en Godoy Cruz 2320, tras la propuesta del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de privatizar este organismo y cerrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (Télam)