El Ministerio de Transporte bonaerense estableció hoy que los vehículos modelo año 2010, 2011 y 2012 registrados en ese organismo como "Parque Móvil Habilitado" para la prestación de servicios de autotransporte público de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán continuar habilitados hasta el 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

Así lo dispuso esa cartera en la resolución 109 publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense donde se indicó que los vehículos modelo 2010 podrán contar con habilitación hasta el 31 de diciembre del año 2023; los modelo 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2024 y los modelo 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2025.

"La continuidad de los vehículos se aplicará a todas las unidades que hubiesen estado habilitadas para la prestación de servicios de autotransporte público de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a CABA) en la jurisdicción provincia de Buenos Aires, al momento del dictado de la presente, de conformidad con la "Declaración Jurada Anual de Parque Móvil", se indicó.

Ello será "independiente de la empresa que fuera titular de dicha inscripción, admitiéndose su solicitud de alta en una empresa diferente a la titular del registro original, al momento de entrada en vigencia de la presente Resolución" y los vehículos "deberán aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en forma cuatrimestral".

En los fundamentos de la decisión se recordó que de acuerdo a la normativa vigente, existe un Plan de Modernización del Parque Móvil del Transporte Público Automotor de Pasajeros, en base a los parámetros de antigüedad, accesibilidad y seguridad" según el cual para 2020, los vehículos no podrían exceder los 10 años; para 2021, no podrían exceder los 10 años; y para 2022, no podrían exceder los 10 años.

Se tomó en cuenta que con posterioridad a esas medidas sobrevino la pandemia de coronavirus y se adoptaron diversas medidas para mitigar la propagación de la enfermedad, con "limitaciones a los servicios de transporte automotor de pasajeros urbano, suburbanos y regionales de jurisdicción provincial, cuya intensidad fue variando de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica", lo que implicó "una reducción en los ingresos económicos de las prestatarias, debiendo adicionarse a ello que las tarifas del servicio se mantuvieron congeladas, desde enero de 2019 hasta agosto de 2023".

Por ello, se remarcó que las Cámaras de Transporte de Pasajeros, han manifestado "la delicada situación económica y financiera de las empresas de transporte que representan" por lo que "se ha dificultado a las empresas prestatarias, llevar a cabo la renovación y modernización de su parque automotor".

En ese marco, se apuntó que la cantidad de unidades año modelo 2010, 2011 y 2012 que se encuentran habilitadas en el Sistema Provincial de Parque Móvil alcanza al número de 987 unidades, "representando ello un porcentaje de 18,66 %, sobre el total del Parque Móvil Habilitado (5.294 unidades)".

(Télam)