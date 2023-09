El festival internacional de publicidad Gerety Awards dio a conocer su palmarés 2023, donde las agencias argentinas HOY by Havas y Dentsu Creative, que integran Networks extranjeras, obtuvieron cuatro premios.

En total, el jurado 2023 de Gerety Awards eligió cuatro Grand Prix, 27 Gold, 69 Silver, 65 Bronze, con 159 piezas quedando en shortlist. La lista completa de ganadores puede encontrarse en el sitio www.geretyawards.com.

"Las campañas que se llevan el "Grand Prix" representan la creatividad en su máxima expresión para grandes problemáticas mundiales como el cambio climático, los refugiados, la inmigración y la diversidad pero también el humor, una característica casi olvidada por los publicitarios hoy en día", informó Gerety Award en un comunicado de prensa luego del anuncio de los ganadores esta semana.

Los ganadores de la Argentina incluyen dos premios Gold y un Silver para la campaña "I don't remember" (No recuerdo) para la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA) en Health, Communication y Work for Good Cut respectivamente de HOY by Havas.

En la publicidad el capitán del equipo de fútbol de Racing Club, Leonardo Sigali, respondía insistentemente "no me acuerdo" ante todas las preguntas que le realizaba un periodista sobre su desempeño en un partido.

Esa entrevista realizada a mediados del año pasado se volvió viral y llegó a tener más de 20 millones de vistas, tras lo cual Racing emitió un comunicado para informar que formaba parte de una campaña publicitaria para concientizar sobre el Alzheimer.

Por otra parte Dentsu Creative (Argentina + Estados Unidos) obtuvo un premio Gold por su campaña de Scrolling Therapy también sobre el Alzheimer que ganó numerosos premios este año, inclusive un Grand Prix en el prestigioso festival publicitario de Cannes Lions en junio pasado.

En tanto que la pieza más premiada del festival fue The Glitch para Alzheimer Forschung Initiative de BBDO Germany, que obtuvo tres premios Gold, tres Silver y un Bronze.

Los galardonados de este año provienen de 34 países diferentes, siendo Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Canadá y Reino Unido los países más premiados, se informó.

Creado por la argentina Lucía Ongay y el inglés Joe Brooks, ambos residentes en Francia, Gerety Awards es el único festival creativo del mundo que recompensa las campañas que más resuenan con una perspectiva femenina.

El festival lleva su nombre en homenaje a la estadounidense Mary Frances Gerety, la redactora que en 1948 fue la responsable del eslogan "A diamond is forever" (Un diamante es para siempre), creado para una compañía minera, una frase que aun se utiliza en la publicidad relacionada con los diamantes.

"Gerety Awards marca la primera vez que un jurado se une para seleccionar lo mejor de la publicidad, desde una perspectiva poderosa, estableciendo un punto de referencia relevante para el mercado, mientras se resignifica el estándar que definió tradicionalmente a la publicidad", consignó el comunicado.

