Familias y docentes de la Escuela N° 11 Antonio Bucich del barrio de La Boca realizaron esta mañana una concentración en la puerta del establecimiento y un corte para reclamar "respuestas urgentes" al Ministerio de Educación porteño por la presencia de ratas y la "deficiente" limpieza del edificio.

"Hacen limpiezas superficiales donde se vuelven a encontrar ratas, caca de roedores y hay un olor fuerte y nauseabundo. Con tal de no suspender clases la limpieza no es profunda y no está hecha con hidrolavadoras o con lo que corresponde. Las familias se reunieron en la escuela para reclamarle al Ministerio", contó a Télam Kaia Pérez Coello, docente de la escuela.

La concentración comenzó a las 8 en la sede de la escuela primaria, ubicada en Brandsen 1057, y continuó con un corte en la calle Suárez y avenida Regimiento de Patricios.

Familias de la escuela informaron en un comunicado que docentes y estudiantes tienen que "enseñar y aprender en condiciones insalubres, por falta de respuesta del Ministerio de Educación de la CABA".

En este sentido, explicaron que comenzaron a sentir "un profundo olor ácido y putrefacto en los sobretechos o entretechos del 2° piso por las ratas muertas", mientras también encontraron "excrementos y muchas personas de la comunidad vieron ratas vivas".

Sobre la respuesta del Ministerio de Educación porteño, señalaron que "la modalidad de la cuadrilla enviada" es "distribuir y colocar cebos" en los distintos espacios de la escuela, pero advirtieron que "no vuelven más".

"No hay cuadrillas de limpieza profunda", destacaron.

Además, criticaron que con el objetivo "garantizar las clases" de parte del Ministerio, "quisieron hacer ingresar a estudiantes y docentes, con un profundo olor a veneno y desinfectantes, y aun así al otro día se volvieron a encontrar 4 ratas vivas".

"Mientras tanto naturalizamos que nuestros chicos y chicas aprendan en estas condiciones. Exigimos respuestas urgentes", concluyeron.

Los reclamos de la institución se suman a otros que tuvieron lugar los últimos meses en distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires por la presencia de roedores.

En este sentido, la legisladora porteña del Frente de Todos Laura Velasco entregó la semana pasada un informe que relevó las escuelas en las que detectaron la presencia de ratas, que alcanzan a unos 115 establecimientos, en la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad. (Télam)