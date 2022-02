Familiares, amigos y vecinos marcharon hoy en el barrio porteño de Villa Real en reclamo de la aparición de la joven Betiana Rossi, quien está desaparecida desde el 7 de febrero, cuando fue vista por última vez en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

La marcha, que estaba convocada en la intersección de las calles Víctor Hugo y Francisco Beiró, del barrio de Villa Real, se hizo a unas cuadras de esa ubicación, más cerca de la Avenida General Paz, límite de las jurisdicciones porteña y bonaerense.

"Que aparezca Betiana", "Betu, volvé, te extrañamos", "Dónde estás?", "Ni una menos, vivas las queremos," se leía en los carteles que portaban los participantes de la marcha.

Uno de los familiares de Betiana, su hermano Martín, declaró a Télam: "No hay ninguna novedad, solo lo que se ve en las cámaras, por dónde camina, y que se la ve caminando por ahí, No hay más cámara ni noticia; todo lo que se está diciendo, llamados, pavadas, como que vendió un celular, no tiene asidero".

MIRÁ TAMBIÉN Corrientes sigue en emergencia por los incendios y se reforzó la gestión por ayuda internacional

"Sólo se encontró la riñonera y están tratando de abrir el celular, pero no hay otra cosa de lo encontrado, que no nos dice nada", agregó, en un marco de tristeza y solidaridad de los vecinos, que se acercaban a abrazarlo.

"Tengo miedo de lo que le esté pasando. Al no tener noticias en 15 días, eso nos pone mal a toda la familia. Pido responsabilidad, a la población. Si la viste vas, avisá a un policía o a alguien, y si no, difundí", añadió.

Click to enlarge A fallback.

"Si no estás seguro o querés inventar algo no lo hagas; que se siga investigando y difundiendo, no la estamos pasando bien". concluyó el hermano de Betiana.

Otro hermano de Betiana, Matías, declaró a la TV Pública: "no descartamos nada, queremos que aparezca, que investiguen a todos, que aparezca y punto".

MIRÁ TAMBIÉN El Tren Museo Itinerante continúa con su recorrido por la provincia de Buenos Aires

Sobre la recompensa de 1,5 millones de pesos que emitió el viernes pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación, Matías sostuvo: "desconozco, no sé si es bueno o malo, o si van a aparecer un montón de personas que puedan dar algún dato falso, como apareció una".

El jueves pasado, durante un rastrillaje, se hallaron una riñonera que pertenecía a Betiana, quien fue vista en esa zona por última vez luego de desaparecer la semana pasada en la zona de la estación de trenes Sáenz Peña, tras hacer una compra en un supermercado.

Según la Policía de la Ciudad, en la riñonera había un celular, el DNI de la mujer, dos tarjetas SUBE y una botella de alcohol en gel.

Su hermano Martín confirmó que Betiana había tenido una discusión con su pareja por un tema económico, pero reiteró que no cree que ese haya sido "el detonante" de la larga ausencia.

"No descartamos que se haya enojado y se haya ido caminando y en el transcurso la hayan secuestrado", dijo.

"Mis padres sufren y sus hijos la extrañan y necesitan", señaló.

Betiana mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño.

Su familia informó que lleva cinco tatuajes y brindó más características identitarias de la mujer para facilitar su reconocimiento.

Uno de los tatuajes es en el brazo derecho con el dibujo de una mujer y una luna, otro en el antebrazo derecho es un mandala, en el brazo izquierdo tiene una frase que dice "En algún lugar podrás encontrar felicidad", mientras que en el costado de la cintura lleva unos tribales y finalmente en la pierna, una pluma que se desdibuja formando aves.

También tiene un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz.

La última vez que fue vista llevaba un pantalón corto color negro, musculosa rosa clara y zapatillas rojas

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos a quienes aporten datos sobre el paradero de Betiana.

Las personas que puedan suministrar datos sobre el paradero de la mujer deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, al teléfono de acceso rápido 134.

Asimismo, a quienes cuenten con información sobre la persona buscada, la Policía de la Ciudad les pide que se contacten "de inmediato" con el 911 / 134 (anónima) o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001. (Télam)