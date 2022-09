Los familiares de víctimas de hechos viales enviaron una carta a las diputadas y los diputados del Congreso de la Nación, para pedirles que "no se dejen amedentrar por los empresarios vitivinícolas" y "sancionen la Ley de Alcohol Cero al Volante que puede salvar vidas y evitar lesionados", se informó hoy.

"Está en sus manos sancionar una Ley que puede salvar vidas y evitar lesionados", comienza diciendo la carta que firmaron 131 asociaciones, fundaciones, ONG y familiares de víctimas de tránsito, entre las que se encuentran: Asociación Madres del Dolor, ACIVERJUS, Gabriela Pizzolato, madre de Ramiro, Red Cuidarte + Monica Jenkins y Gustavo Parra, y Fundación Abrazos Que Calman, entre otras.

"Sres Diputados, no se dejen amedrentar ya que es importante que todos sepan que si van a conducir, no se debe ingerir alcohol porque “es un anestésico que disminuye los reflejos, la capacidad para advertir el riesgo y tomar decisiones”, como dijo Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández", advirtieron los familiares.

Y agregaron: "Sabemos de la preocupación de algunos empresarios ya que creen que la incitativa los perjudica. Pero no cedan ante estas presiones ya que no es 'una ley seca'".

La carta fue difundida luego de que empresarios del sector vitivinícola alzaran su voz en contra del proyecto de Ley, alegando que el mismo los perjudicará.

Como respuesta, el texto de la carta pide a los Diputados y Diputadas que “no cedan ante estas presiones ya que no es una ´ley seca´ y “no significa que quienes no van a conducir no pueden tomar alcohol, así que los empresarios no tienen que preocuparse por sus ingresos económicos ya que no van a verse afectados”, informaron desde Seguridad vial del Ministerio de Transporte.

"Ninguno puede negar la asociación de alcohol y tragedias totalmente evitables. Las leyes están para proteger, promover la seguridad y sobre todo para prevenir delitos y así salvar Vidas" (...) "Los empresarios de alcohol no son nuestros enemigos", continuaron los familiares.

"Sabemos que quienes no sobrepasan hoy el valor permitido de ingesta de alcohol, pueden quizás no producir un hecho vial fatal", agregaron.

Pero la realidad es que los datos arrojan que "son entre 14 y 20 las muertes que se producen todos los días en nuestro país y, en este sentido, "entendemos que nadie sabe cuánto alcohol puede ingerir para no pasarse del limite permitido".

"Lo más fácil y lógico es comprender que no se debe tomar nada de alcohol, si se va a conducir", aseguraron.

"Nosotros, a quienes nos mataron a un ser querido, nos preocupamos por lo más precioso que ellos y todos tenemos que es La Vida", apuntaron.

El proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante está en la comisión de Transportes a la espera de dictamen para ser tratado en el recinto.

La iniciativa busca llevar a cero el límite permitido de alcohol en sangre para conducir cualquier vehículo motorizado en todo el territorio nacional.

En el país, ya son 11 las provincias y 20 los municipios que tienen esta normativa a nivel local, que busca reducir la siniestralidad vial vinculada al consumo de alcohol, presente en 1 de cada 4 incidentes de tránsitos con consecuencias mortales, precisó en un comunicado la cartera de Transporte. (Télam)