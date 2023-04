La madre de una menor de 13 años que fue abusada cuando tenía entre 3 y 7 años, protestó este lunes junto a familiares y amigos en la puerta de los tribunales de Mar del Plata para reclamar que se sepa la verdad y que no suspendan el juicio con la excusa que el violador tiene mas de 70 años.

Con la consigna "yo sí te creo", la mujer dijo que quiere "que se sepa la verdad, y por más que este hombre no vaya preso quiero que todos sepan que es un violador. No puede ser que camine por el barrio con total impunidad".

"A mediados de 2020, mi hija se animó a contarme que el padre de la madrina de mi otro hijo había abusado de ella en varias oportunidades por lo que inmediatamente fui e hice la denuncia en la comisaria de la Mujer y en la justicia. En la Cámara Gesell, donde hay psicólogos, quedó demostrado que fue abusada por este hombre. Pedimos que pague por lo que hizo, queremos que la verdad salga a la luz y que no se lo perdone porque tiene mas de 70 años", expresó la progenitora de la menor.

"Todo marcha bien, dentro de lo que es esta situación, y el juicio estaba previsto para finales de julio, pero el fiscal de la causa, Alejandro Pellegrinelli me llamó y cuando vine el viernes pasado me dijo que se suspende el juicio porque tiene más de 70 años y no va a ir a la cárcel", agregó.

También me dijo "que recibiré un resarcimiento económico, pero lo que quiero -al igual que mi familia- es que la verdad salga a la luz. No hay dinero que repare el daño que tiene mi hija", sentenció.

Luego que hicimos la denuncia, la Iglesia de Batán a la que asistimos todos decidió resguardar al abusador, es algo increíble lo que estamos viviendo con mi hija. La nena no puede estar tranquila porque el violador está suelto por las calles y cada vez que lo ve se paraliza y me dijo que no quiere vivir mas".

Por ultimo, manifestó que pretende "un juicio por la verdad, por más que no haya una sentencia penal".

La mujer estuvo acompañada por distintas madres que sus hijos fueron abusados cuando eran menores de edad y por María Tobio, de 35 años, quien a comienzos de 2021 denunció ante la Justicia que su padre (expolicía), tío y abuelo abusaron de ella entre los 3 y 11 años y que el fiscal Pelligrenilli, también intentó cerrar su causa. (Télam)