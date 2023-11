Los Cunio son una familia "hermosa, muy abierta y siempre abrazando a quienes se les acerca", mientras que los Engel/Engelbert son un grupo familiar a quienes los ataques del 7 de octubre en Israel les cambiaron la vida, según relataron a Télam parientes de las seis personas liberadas hoy, identificadas por el Gobierno argentino como rehenes de Hamas.

Télam dialogó con Buby Guelbert, quien fue recibido como hijo adoptivo en su proceso de adaptación a Israel por la familia de Shanon Cunio, liberada hoy con sus hijas Emma y Yuli, y con Constanza Serlin, sobrina de Karen Engelbert, también liberada con sus hijas Yuval y Mika, en el marco de acuerdo pactado entre Hamas e Israel, con mediación qatarí.

En su escala en el Aeropuerto de Madrid para continuar viaje hacia la Argentina, en diálogo con Télam, Guelbert dijo que todos sus familiares fueron secuestrados en el mismo lugar" -el kibutz Nir Oz- donde estaban reunidos "por las fiestas" que el 7 de octubre se celebraban en Israel.

Guelbert consideró que los Cunio son "una familia hermosa, de mucha gente, muy abierta, y siempre abrazando a quienes se les acerca".

En tanto, Serlin, llamada en el ámbito familiar Coco, dijo a Télam: "Estamos esperando poder comunicarnos, solo recibimos una foto que nos envió por whats app un familiar".

"Todo es muy fuerte y muy reciente, yo estaba en Israel de visita cuando ocurrieron las matanzas y los secuestros, pero en Tel Aviv, para luego viajar al kibutz atacado", sostuvo.

"La foto me la envió Diego Engelbert, hermano de Karina, en ella se ve a su hija menor, Yuval, en silla de ruedas, al ser liberados los rehenes y entregados a la cruz roja", amplió Constanza.

"Somos una familia tradicional de Córdoba, viviendo muchos años en paz en la Argentina, esto nos cambió la vida, nuestros familiares viven desde 1989 en Israel, en el kibutz Nir Oz, manteniendo la doble nacionalidad", precisó.

"Mi papá Claudio es hermano de Karina, ella es paciente oncológica, su marido Ronen Engel es diabético y no fue liberado, solo liberaron niños con su madres y mujeres mayores, es lo que sabemos", amplió.

"En las próximas horas esperamos comunicarnos, saber cómo pasaron el cautiverio, ya que las primeras imágenes las vimos por televisión", concluyó.

Voceros de la Embajada de Israel en Argentina recordaron que "ambas familias aún tienen familiares rehenes en Gaza".

"Miembros de la familia Engel/Engelbert y la familia Cunio, ambas con nacionalidad argentina, han sido liberados en el día de hoy tras haber permanecido en cautiverio desde el día 7/10/23 cuando fueron secuestrados por la organización terrorista Hamas. Ambas aún tienen familiares rehenes en Gaza", informó hoy la Embajada de Israel luego de haber dado la nómina oficial de los liberados.

Durante el ataque a Israel perpetrado por Hamas el pasado 7 de octubre, ocho integrantes de la familia Cunio fueron secuestrados y llevados prisioneros a Gaza.

José Luis y Silvia Cunio, los padres de David y Ariel, se radicaron en Israel en el año 1986.

La liberación de Sharon y sus dos hijas se suma a la concretada el sábado pasado de Daniel Aloni, hermana de Sharon, y de su hija Emilia, tras casi 50 días en cautiverio.

Aún permanecen secuestrados por Hamas el esposo de Sharon, David, su cuñado Ariel y su novia.

Por su parte, Eitan, el hermano mellizo de David, y su familia, se salvaron de la masacre.

Guelbert fue recibido por la familia Cunio como hijo adoptivo en su proceso de adaptación a Israel, por lo tanto fue hermano adoptivo de David.

Las otras tres argentinas liberadas hoy son Karina, de 50 años, también del kibutz Nir Oz y sus dos hijas de 11, Yuval, y 18 años, Mika, todas nacidas en la provincia de Córdoba y radicadas en Israel desde 1989..

El marido de Karina, Ronen Engel, permanece secuestrado por el Hamas.

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, dijo que en estos intercambios de prisioneros se "van a liberar 50 (personas), ojalá mañana y pasado 20 más, ojalá sea Kfir Bibas y su familia, pero todavía van a quedar casi 200, que nadie sabe cómo están, si están vivos. La Cruz Roja nunca los visitó", dijo en declaraciones al canal de noticias TN.

Sobre las condiciones en las que estuvieron mientras permanecieron secuestrados, Sela agregó que "algunos de los que fueron heridos no fueron tratados correctamente. Ni los mayores, ni aquellos que tenían heridas de bala o de algún tiro. No sabemos exactamente qué comieron, pero comieron poco. No sé decir dónde durmieron, pero imagino que no en lugares aptos para ello".

Sobre el bebé argentino secuestrado, Kfir Bibas, Sela consideró que "no importa quién lo tiene, la responsabilidad es de Hamas. Hamas es quien lo hizo (al referirise al secuestro) y vemos que, cuando Hamas quiere, lo hace. Es la responsabilidad de Hamas y todos los mensajes de la comunidad internacional le están diciendo que todo el mundo, los egipcios, qataríes y otros, que es su responsabilidad", concluyó.

El gobierno de la República Argentina, mientras tanto, celebró "la liberación en el día de la fecha de 6 personas que habían sido identificadas por nuestro país como rehenes y respecto de las cuales se había solicitado la colaboración del Gobierno de Qatar en el marco de las gestiones de mediación" y resaltó a este país "por sus esfuerzos en las negociaciones correspondientes para el logro de una tregua entre Israel y Hamas".

"La Argentina hace votos para que sea posible lograr la incondicional e inmediata liberación de todos los rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza, sin distinción de nacionalidad, incluyendo a otros argentinos que permanecen cautivos". (Télam)