Falleció esta madrugada a los 93 años Elena Tchalidy, una de las históricas feministas argentinas, presidenta de la Fundación Alicia Moreau de Justo, de quien fue amiga, protagonista de hitos que cambiaron y siguen cambiando la vida de mujeres y de la sociedad toda.

Ester Mancera confirmó a Télam el fallecimiento de Elena, a quien conoció hace 20 años.

No quiso opinar para esta nota porque está muy afectada con la muerte de quien era miembra honorífica de la Asociación Civil Enlaces territoriales para la equidad de género, organización que coordina Mancera.

"A nuestra querida Elena miembra fundadora de Enlaces territoriales para la equidad de genero e integrante honorífica. Elena hermosa y valiosa mujer, luchadora inmensa!!!! Vuelo libertario emprendido con todos los honores que supiste conquistar en este plano. Buen viaje compañera. Nos dejaste tu legado. Te vamos a extrañar", se lee en el Facebook de la ONG a modo de despedida.

Tchadily era doctora en Química: "Según me decían en mi casa, yo a los 10 años dije que iba a ser química cuando las ciencias duras se consideraba que no eran para mujeres porque supuestamente no nos daba la cabeza. Y cuando empecé el curso de ingreso en química, sólo el 15% éramos mujeres”, le contó en una entrevista para Quirón a la periodista Alicia Alvado.

Dijo que “era feminista sin saberlo” por “las cosas que elegí hacer”.

¿Qué hizo? Organizó en 1986 junto a otras 44 compañeras el primer Encuentro Nacional de Mujeres, también la primera movilización de mujeres al Congreso tras la recuperación democrática en 1984, fue parte de la veintena de mujeres que viajaron a la ciudad keniata de Nairobi para participar de la Tercera Conferencia Mundial sobre las Mujeres de la ONU, y fue amiga de la dirigente socialista Alicia Moreau de Justo.

El encuentro entre ellas fue en 1975 y a partir de allí Elena se volvió una activa militante por los derechos de las mujeres.

También era chofer de Moreau de Justo: “Yo tenía una camioneta carrozada muy cómoda y ahora que soy vieja me doy cuenta por qué ella la prefería a otros vehículos: los autos bajos son difíciles para subir y bajar, y yo la acercaba bien a la vereda con lo cual ella se sentaba fácilmente. Pero yo lo hacía de gratis porque éramos amigas, cosa que era muy difícil porque era una señora muy cerrada a pesar de que por otro lado era una excelente oradora”, compartió en esa entrevista.

Elena fue una de las argentinas que el 11 de noviembre de 1951 votó por primera vez.

Presidió la Fundación Alicia Moreau de Justo, una de las ONGs pionera en el país en asistir a mujeres en situación de violencia familiar y de género.

Elena murió felizmente asombrada por la rapidez que se suceden los cambios que favorecen la inclusión y la igualdad en el país.

Ella valoró “las transformaciones que estamos viendo eran imposibles de pensar 50 años antes, pero además no se dan cada 10 o 20 años, sino cada 6 meses”. (Télam)