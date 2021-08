Las fake news son también herramientas utilizadas para atacar a las mujeres revelan distintos estudios sobre la violencia de género online, y el último ataque local tuvo como víctima a Myriam Bregman, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda .

El lunes pasado circuló en redes un flyer con la foto de la dirigente y el texto: "No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda. Myriam Bregman, militante judía del Frente de Izquierda".

Era una fake news que rápidamente fue retuiteada por Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, quien agregó el texto: "¿Vos votás estas ideas?".

Y esa noticia falsa con comentarios violentos rodó por Twitter.

Hubo reacciones inmediatas de algunos sectores políticos identificando la noticia falsa y repudiando al ataque a Bregman, incluso del presidente Alberto Fernández.

Este suceso violento y antisemita no es el primero hacia una mujer, sobre todo en año electoral en el país, por lo que tampoco muy probablemente será el último. Lamentablemente.

Las fake news "son herramientas ampliamente utilizada para atacar a las mujeres", es una de las conclusiones del informe "Generando odio. Los contornos de la desinformación en línea con enfoque de género, alineada con el Estado" de la organización inglesa Demos.

"Se dice que las mujeres en política mienten sobre sus motivos y sobre sus principios políticos, jugando deliberadamente con los estereotipos culturales de que las mujeres son volubles y poco fiables. También es una herramienta muy poderosa llamar a alguien mentirosa y luego trabajar para invalidar cualquier afirmación pasada y futura que puedan hacer", continúa el documento.

El trabajo presentado en octubre del año pasado, y elaborado por Ellen Judson, Asli Atay, Alex Krasodomski-Jones, Rose Lasko-Skinner y Josh Smith, analiza, entre otros casos, la situación en Polonia en relación a violencia online a políticas y periodistas mujeres.

"La traición y la deslealtad surgieron como un tema importante en los datos de desinformación en línea con enfoque de género de Polonia. Las acusaciones de acciones contra 'la Iglesia y el Estado' en Twitter se dirigieron con frecuencia a las mujeres en la política del país. Se les acusó de albergar lealtades a Rusia, a los principios feministas, al izquierdismo y al comunismo y a poderes hostiles al Estado polaco", detalla la investigación.

Parece calcada de la situación que vivió Bregman, militante de izquierda y apodada entre sus allegado como "la rusa".

Añade el informe de Demos: "El pensamiento de conspiración antisemita también estaba representado, zdraja (traidor) y zdrada (traición) eran insultos comunes. Janusz KorwinMikke, un político de extrema derecha de Polonia describió el Día Internacional de la Mujer como un invento comunista. En otro lugar, Aleksandra Dulkiewicz, alcaldesa de Gdansk y objetivo común de los ataques online, ha informado de que es objeto de desinformación aludiendo a intenciones antipolacas, como una foto falsa de ella con un casco nazi y la bandera del Tercer Reich".

Porque los ataques violentos a mujeres en redes sociales no tienen frontera y no son aislados.

Tienen el objetivo que "no es simplemente debilitar la posición de estas mujeres, atacar su reputación o causarles un daño psicológico individual. Estos ataques constantes pretenden dar vuelta a la verdad; y el efecto acumulativo de estos para retratarlas como mentirosas y fraudulentas es pintar un panorama en el que las mujeres que sobresalen en la vida pública no son confiables para desempeñar un rol importante", concluye el documento.

