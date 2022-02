La Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) emitió una alerta para los usuarios que compraron cocaína en los últimos días debido a la muerte de al menos 8 personas en el oeste del conurbano bonaerense por haber consumido esa sustancia adulterada.

"Muchas personas fueron hospitalizadas por consumir cocaína adulterada. Aún se desconoce cuál es la sustancia tóxica causante del problema pero es muy peligrosa. Si estás en zonas cercanas a San Martín y consumís cocaína, extremá los cuidados", publicó ARDA en sus redes

Su presidente, Gustavo Zbuczynski, dijo a Télam que "si le compraron a alguna persona que no era la habitual a la que le compraban la droga, no la consuman, y si les prometían una nueva sustancia que no era la que venían consumiendo habitualmente tampoco lo hagan".

El presidente de ARDA expresó que esta es la primera vez que desde la asociación se emite un alerta para los consumidores.

"Sé que hay un alerta de los servicios de salud de la zona y en municipios vecinos porque están esperando mayor cantidad de gente damnificada", dijo.

Por último, propuso "poner énfasis" en las "políticas públicas en materia de drogas para proteger a sus usuarios de este tipo de eventos". (Télam)