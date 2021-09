Bomberos y brigadistas lograron extinguir un incendio que se inició anoche en una fábrica de pintura ubicada en el parque Industrial Norte de la capital de San Luis y fue controlado en la madrugada de hoy, sin lamentar víctimas, pero con pérdidas materiales importantes, informaron fuentes policiales.

El incendio, que fue detectado el domingo alrededor de las 21, "quedó controlado y extinguido hoy aproximadamente a las 2 de la madrugada", informó el jefe de Bomberos de la Policía de San Luis, Rafael Godoy, quien aclaró que fue producto del encendido de malezas que se extendió al predio de la fábrica.

En el lugar se encontraban tres empleados de seguridad privada cuando comenzó el fuego, quienes fueron los que dieron aviso a los bomberos y a los encargados de la planta.

En declaraciones a la prensa local, el gerente de la fábrica, Eduardo Mirengo, detalló que el incendio afectó la nave de resina, aunque el sector de fabricación de pintura quedó intacto.

MIRÁ TAMBIÉN José López quiere que le faciliten una urna para poder votar

"Con tanto material combustible, su control fue imposible" dijo y aclaró que el fuego comenzó en un predio "que está desocupado y siempre se prende fuego; esta vez, como era domingo, se propagó".

Mirengo aclaró que la planta "no estaba trabajando, porque no trabajamos sábado y domingo", por lo que no hubo personas afectadas.

Luego de más de tres horas de intenso trabajo de los bomberos de distintos cuarteles, Voluntarios y de la Policía, junto a Defensa Civil Municipal y San Luis Solidario, lograron sofocar las llamas y evitar que se trasladaran a las fábricas vecinas.

En la fábrica, en el momento del inicio del fuego, solo había personal de seguridad y no hubo personas afectadas ni por el fuego ni por el humo.

MIRÁ TAMBIÉN Incendio en una fábrica de pinturas en San Luis: varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar

Por su parte, el jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, informó que el incendio avanzó hacia los costados del predio y tomó toda la fábrica.

Al lugar asistieron Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de las ciudades de San Luis, Potrero de los Funes y El Volcán , San Luis Solidario, Defensa Civil Municipal y Vialidad provincial.

La policía provincial trazó un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor de la fábrica que fue totalmente evacuado y sólo hubo que lamentar el humo contaminante que alcanzó barrios aledaños. (Télam)