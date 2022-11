Una explosión, seguida por un incendio, se produjo hoy al mediodía en una estación de servicio en el barrio porteño de La Paternal en donde seis personas resultaron heridas

Al lugar, avenida Warnes 1998, entre Adolfo Dickmann y Juan Agustín García, concurrieron Bomberos de la Ciudad que lograron contener las llamas, y según las primeras informaciones, la explosión ocurrió en el comedor de la estación de servicio, que es expendedora de GNC. En diálogo con el canal de noticias TN, el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, explicó: "por la explosión voló parte del techo en la estación, lo mismo que el comedor y la cocina". Y agregó: "Empezó en el comedor, por un desperfecto eléctrico en el tablero. Hizo volar el techo del comedor y parte del techo de la estación. Por suerte, no tomó los surtidores. Atendimos seis personas: cinco hombres y una mujer que sufrió traumatismo de cráneo por la onda expansiva". Además, Crescenti dijo: "Por suerte no tomó tanques de combustibles. Tomó un desperfecto eléctrico del tablero de máquinas y aparentemente tomó un escape de gas y eso hizo volar literalmente parte del techo y del comedor en la parte superior de la estación de servicio". Fuentes policiales informaron a NA, que uno de los heridos presentaba quemaduras del tipo B y C en los miembros superiores y cara en 50 %

Mientras que un operario del lugar fue trasladado al Hospital Álvarez, otro hombre fue llevado con politraumatismos al Hospital Tornú, y otros tres, dos pertenecientes a la Policía de la Ciudad, a la división investigaciones, y un transeúnte, fueron derivados al Hospital Pirovano por intoxicación con monóxido de carbono

Tras lo ocurrido personal de Metrogas se hizo presente en el lugar

MIRÁ TAMBIÉN Rechazaron la prisión domiciliaria del jefe de los Copitos en la causa por el intento de magnicidio

GO/AMR NA