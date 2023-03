Con un método de comparación de huellas digitales, un equipo de expertos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) logró reconocer en pocos minutos la identidad de dos bebés gemelos que sus padres no podían diferenciar, un hecho "muy atípico" que solo pudo ser resuelto a partir de la expertise humana, ya que las huellas de bebés tienen poca definición para los softwares automáticos.

"La verdad es que es algo muy atípico. En los últimos años, del 2020 para acá, no hubo casos similares", aseguró a Télam Santiago Rodríguez, director nacional del Renaper.

"No son casos tan comunes porque hay muy pocos mellizos y gemelos, y hay menos todavía que son del mismo sexo", explicó el funcionario y agregó que es aún más difícil que los bebés no tengan "ningún rasgo, ni un lunar ni una marquita que pueda diferenciarlos" y que los padres "no sepan identificarlos o que se les hayan confundido".

Esta historia comenzó cuando Sofía Rodríguez y Leonardo Costa, que residen en la localidad cordobesa de San Francisco, fueron padres por primera vez de los gemelos Lorenzo y Valentín Costa Rodríguez nacidos el 6 de enero pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Personal del estado de Entre Ríos podrá optar por identidad no binaria en su legajo

Una noche, según contaron, los bebés se ensuciaron, y Sofía y Leonardo decidieron quitarles las pulseras identificatorias para higienizarlos. A partir de allí, los padres no supieron identificarlos a raíz de su obvia similitud.

"No sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas", publicó Sofía en su cuenta de Twitter el 2 de marzo y la historia se volvió viral en las redes sociales.

Al trascender el particular caso y el pedido de ayuda de los padres, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, encomendó a las autoridades del Renaper poner a disposición los recursos técnicos para solucionar el dilema familiar, que finalmente fue resuelto ayer por un equipo del organismo.

"Se les tomaron las huellas digitales con una oficina móvil con un equipo especializado. La oficina móvil tiene distintos dispositivos, como una computadora, un lector para tomar las huellas, igual que cuando uno va a hacerse el DNI, un pad de firma para tomar la firma cuando corresponde y una cámara homologada para poder sumar las fotos", precisó a Télam Rodríguez acerca del procedimiento.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a un hombre a 14 años de prisión por el abuso de una menor de edad en Punta Alta

"Un equipo viajó ayer hasta el domicilio y se les tomaron los datos biométricos a los dos bebés. Las huellas se enviaron en tiempo real al área del Renaper encargada, que es la Dirección Nacional de Identificación", añadió.

En esta área trabajan más de 50 peritos en dactiloscopia, la ciencia de las huellas dactilares, y conforman el equipo más numeroso del país con "mucha expertise y trayectoria", señaló.

"Los peritos hicieron el análisis manual, humano, porque las huellas de los bebés tienen la particularidad de que tienen poca definición y complejizan el trabajo de los motores biométricos automáticos, que son una combinación de hardware y software", detalló el funcionario.

Y aclaró: "La mayor parte de las identificaciones hoy el Renaper las hace de forma automática con tecnología, pero en el caso de los bebés eso no se puede, no solo acá, sino en todo el mundo".

"Entonces no es solo la tecnología, sino que hay que remarcar, en este caso, el trabajo de los expertos humanos", subrayó.

Si bien los gemelos pueden ser tan parecidos que resulte imposible distinguirlos a simple vista, sus huellas dactilares son diferentes.

Gracias a la dactiloscopia se sabe que ninguna huella dactilar humana es idéntica a otra y que las líneas de las yemas de nuestros dedos se forman cuando el feto está en el vientre materno.

A través de la observación directa de las imágenes ampliadas, los especialistas compararon las huellas que se les tomaron ayer con las que estaban en la base de datos cuando se les hizo el DNI y "en minutos, en el momento, lograron identificar a cada niño", puntualizó el director del Renaper.

"Por eso es muy importante la tecnología para tomar la imagen, porque si la imagen es mala, y no se puede ampliar o se pixela, no se logra tener la definición que hace falta", indicó Rodríguez y remarcó que el Renaper trabaja con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y de Naciones Unidas.

Para finalizar con la tarea de identificación de los gemelos, el Renaper emitió a la familia un Certificado de Dato para cada uno de los bebés, con las fotos que les tomaron en su casa.

"Gracias a @renaper_ar que vinieron hasta nuestra casa y con buena predisposición tomaron huellas y fotos de los bebés para entregarnos certificados de su identidad. Y gracias a ellos hoy sabemos nuevamente la identidad de nuestros hijos", escribió Sofía ayer en Twitter.

Por su parte, De Pedro felicitó esta mañana al Renaper por haber logrado identificar en base a sus registros de datos biométricos a los dos bebés gemelos y remarcó que "la identidad es un derecho".

Dependiente del Ministerio del Interior, el Renaper tiene a su cargo la identificación y documentación de todos los y las habitantes de Argentina, con responsabilidad exclusiva en la emisión de DNI y pasaportes.

Además, Rodríguez destacó en diálogo con Télam otras políticas que lleva adelante el organismo, como el Programa Identificar, un dispositivo de acompañamiento y asistencia destinado a personas argentinas no registradas, no identificadas o no documentadas, que nunca tuvieron DNI o carecen del ese documento válido.

"El programa garantiza el derecho a la identidad por todo el país, en un trabajo conjunto con los registros civiles provinciales con un despliegue territorial que apunta a bajar el subregistro", apuntó Rodríguez y explicó que por año se otorgan unos 10.000 documentos a personas que nunca tuvieron el DNI.

"Es algo que tiene un impacto enorme. Cuando les damos a esas personas los documentos, se les abre un mundo nuevo. Es un emoción porque es la puerta de acceso a todos los derechos", concluyó.

(Télam)