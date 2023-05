(Télam-Confiar. Por Griselda Acuña, de la Red Argentina de Periodismo Científico). Durante su paso por el país, el reconocido neonatólogo Augusto Solá (74), nacido en la Argentina y de amplia trayectoria en Estados Unidos, aseguró a Télam-Confiar que “uno de los grandes problemas es el uso y abuso de antibióticos en el recién nacido” y remarcó que una atención adecuada, con suficiente personal y capacitado, puede mejorar la supervivencia de los bebés internados, así como reducir secuelas.

Solá, tiene 74 años, nació en la Argentina, pero desde hace varias décadas vive en Estados Unidos. Actualmente es director general de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, en tanto su carrera se remite a los años 80. Entre los hitos de su trayectoria se cuenta el de haber creado el servicio de Recién Nacidos en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

Se desempeñó, además, como profesor de Pediatría y director de Neonatología en reconocidas universidades y hospitales del sector público de la salud como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de California San Francisco, la Universidad de Los Ángeles y la Universidad de Emory.

Además, es profesor emérito y honoris causa de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de La Habana (Cuba), la Universidad de la República de Uruguay, entre otras. Nunca ejerció su especialidad en clínicas o sanatorios sino que siempre lo hizo en el sector público.

MIRÁ TAMBIÉN La comunidad de la Escuela Zinny hizo un abrazo el establecimiento para pedir basta de ratas

El especialista visitó recientemente la Argentina, donde viven sus dos hijos y conserva sus anécdotas más pintorescas. En su agenda, además de pasar tiempo con su gente querida, visitó Misiones para compartir ese bagaje de conocimiento que construyó luego de tantos años de trabajo en las Primera Jornada de Neonatología que se desarrollaron en esa provincia.

En un paréntesis de sus actividades, el reconocido médico habló con Télam-Confiar sobre los indicadores de supervivencia de los bebés internados en Neo, qué factores influyen para reducir las secuelas de los chicos internados y si hubo avances respecto a la atención de los niños prematuros.

Télam-Confiar: ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan los especialistas en Neonatología, ya sean médicos o enfermeros?

Augusto Solá: En la Neonatología, en los recién nacidos, obviamente uno de los problemas importantes que no se han podido resolver es nacer prematuro. Y cuanto más prematuro, más enfermo está el bebito. Y muchos de ellos tienen una enfermedad, que se llama síndrome de dificultad respiratoria (SDR). Si bien le pasa a algunos adultos, es una enfermedad característica de los prematuros porque les falta una sustancia, que es el surfactante, que todos tenemos en el pulmón.

MIRÁ TAMBIÉN Alerta amarilla por fuertes vientos en Santa Cruz y Chubut

Un niño de término lo tiene totalmente desarrollado porque lo va desarrollando dentro del útero pero los prematuros tienen déficit o total escasez del surfactante; y esa es una de las causas más comunes de la necesidad de que un bebé prematuro reciba apoyo respiratorio porque no puede mantenerse por sí solo.

Hoy en día existe la posibilidad de usar surfactante desde afuera, pero igual no es la "vara mágica" como se dice en inglés. Y siempre hay que usar respirador o algún metal. Hay distintas maneras de hacer respirar a los bebés…

T-C: ¿Y en materia de medicación en neo?

A.S.: Otro problema serio en recién nacidos es cuando se los tiene que internar en Neo, ya sea porque nacen prematuros o porque están enfermos, y se produce lo que llamamos infección asociada a los agentes de salud, o sea se infectan dentro del cuidado intensivo. Y ahí hay todo un problema del que hemos escrito bastante, que es el uso y abuso de antibióticos.

T-C: ¿Uso y abuso de antibióticos en el período de internación del chico o cuando la madre lo está gestando?

A.S.: Uso y abuso de antibióticos en el período del recién nacido. El período del recién nacido por definición va desde el momento en que nace hasta los 28 días.

Este problema es realmente serio en el mundo, no sólo en la Argentina. Y hay que tomar medidas porque el abuso de antibióticos en recién nacidos -que muchas veces se usa cuando el bebé no está ni siquiera infectado- puede dejar efectos colaterales muy serios. Uno de ellos, lamentablemente, es la infección con gérmenes que son más inteligentes que los antibióticos, entonces generan resistencia a los antibióticos, no hay con qué combatirlos, y el bebé fallece por sepsis.

De hecho, ha habido en la Argentina hace poquito, cinco o seis casos de infección asociada a los agentes de salud, se llama infección nosocomial, que son los gérmenes resistentes.

T-C: ¿Cuáles son los indicadores de sobrevida para los bebés internados en Neo? ¿Y cuál es el riesgo de secuelas en los prematuros?

A. S.: Las secuelas en los prematuros, depende de cuán prematuro sea un bebé. Nosotros hablamos en semanas y el tiempo que se completa la gestación son 38, 39 o 40 semanas, que es lo que la gente dice nueve meses.

Entonces, un bebé que nace a las 25 semanas, que es chiquitito, que pesa 800 gramos, tiene mucho más riesgo; pero en cuanto al bebé llega a las 34 semanas (que lo llamamos prematuro tardío), las posibilidades de sobrevivir aumenta notablemente. Cada semana más de embarazo dentro del útero va aumentando la posibilidad de sobrevida.

Entonces, de los bebitos más chiquitos (30 semanas o menos) en Latinoamérica sobrevive entre el 50 y 55 por ciento en términos generales; en algunas unidades de Neo sobreviven el 70 por ciento, o sea, hay diferencias. Las diferencias no son porque nacen más o menos enfermos sino que tienen que ver con los cuidados, tienen que ver con el número de enfermeras, la educación de enfermeras, la presencia de médicos, que sepan del tema 24 horas al día.

*Esta nota es una producción de Télam-Confiar, una plataforma con información especializada en ciencia, salud, ambiente y tecnología (www.telam.com.ar/confiar).

(Télam)