Representantes de la comunidad educativa de la escuela "Tomás Santa Coloma", del barrio porteño de Parque Chacabuco, exigieron hoy la separación del director del establecimiento, Gustavo Albónico, denunciado por apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura en las redes sociales.

"Exigimos que separen a Gustavo Albónico del cargo de director de nuestra escuela en la que no es ni será bienvenido. Nuestros hijxs no pueden ser víctimas de esta situación", dice una carta presentada hoy al Ministerio de Educación porteño, según informó a Télam Marian Bermejo, que preside la cooperadora de la escuela Nro. 2 del Distrito Escolar 8.

"Acompañamos esta nota con las más de 1000 firmas y adhesiones en apoyo a este reclamo que hemos recibido durante estos días", agrega la nota distribuida a los medios, entre los cuales Télam.

Albónico, que se desempeña en el área de la educación pública desde hace más de 15 años, accedió el lunes pasado, a través de un concurso, al cargo de director de la escuela primaria número 2, del distrito escolar 8, que quedó vacante tras la jubilación -en 2020- de su directora y la renuncia de la docente que la reemplazó durante la primera parte de este año.

"Nuestrxs hijxs ya están expresando malestar anímico con manifestaciones tales como no querer ir a la escuela, angustiarse y tener miedo de ir al baño, entre otras.

"Hacemos responsables a las autoridades del Ministerio de Educación de CABA por la vulneración de estos derechos de lxs niñxs en una escuela de su jurisdicción, y por la afectación psíquica que ya ha empezado a manifestarse en muchxs niñxs", agrega la nota entregada hoy a la cartera de Educación porteña.

"Muchas familias están pensando en pedir el pase a otras escuelas, y algunas no han enviado a sus niñxs durante la semana anterior por temor.

"No podemos permitir que la presencia de esta persona desintegre el tejido social que existía en nuestra comunidad educativa. No podemos buscar la solución individual cambiando a lxs niñxs de escuela, y no podemos resignar al equipo docente que tanto queremos a la autoridad de una persona que piensa estas aberraciones", abunda el reclamo elevado hoy a las autoridades.

"El Sr. Gustavo Albónico no solo ha expresado públicamente sus mensajes negacionistas, misóginos y aberrantes de modo muy grosero, sino que posterior al reclamo de la comunidad educativa en mayo pasado cerró su cuenta sin haber pedido las debidas disculpas públicas.

"Nos negamos a aceptar en nuestra escuela una autoridad que encarna en sus pensamientos valores y principios opuestos a los objetivos del proyecto institucional que nuestra escuela lleva a cabo hace años a través de los consejos de aula y la resolución de conflictos a través de la palabra, entre otras acciones, y por lo que ha sido elegida por muchxs de nosotrxs como la escuela para nuestrxs hijxs.", sostiene la carta acompañada por un millar de firmas y adhesiones.

Albónico realizó posteos en sus redes sociales en los cuales hizo apología de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, expresó su ideología violenta y machista, y reclamó el cierre del Inadi y el Ministerio de Mujeres.

En una de las publicaciones, retuiteó un posteo que mostraba el mensaje #AbranLasEscuelas acompañado por la imagen de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de tortura de la última dictadura cívico-militar.

El docente aludido ejerció cargos al frente de grados del nivel primario en distintas escuelas porteñas, y en mayo pasado fue nombrado como director de un establecimiento de Saavedra, no obstante su designación no prosperó ante el reclamo de la comunidad educativa de la zona. (Télam)