La capacidad de los árboles para mantener la temperatura dentro de un rango óptimo para la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera se verá comprometida por el cambio climático, reveló un estudio de la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos difundido hoy.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, contrastan -de este modo- con la teoría según la cual las hojas de las copas de los árboles mantienen su temperatura diurna cerca de la mejor temperatura para la fotosíntesis y por debajo de lo que es perjudicial para ellas, consignó la agencia Europa Press.

En tanto, para el autor principal de esta investigación Chris Still, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Oregon Statal University (OSU), "el estudio permite comprender y predecir las respuestas de las plantas al cambio climático".

"En temperaturas altas, superiores a 25 o 30 grados centígrados, las hojas tienden a enfriarse por debajo de la temperatura del aire", señaló Still.

MIRÁ TAMBIÉN Dos mujeres imputadas por trata de personas y siete víctimas rescatadas en Salta

"Muchas investigaciones están apuntando a que la mayoría de los bosques del mundo se están acercando a su límite térmico para la captación de carbono", agregó.

Still y sus colaboradores utilizaron imágenes térmicas para observar la temperatura de las hojas del dosel en numerosos lugares de Norteamérica y Centroamérica, desde la selva tropical panameña hasta la línea de árboles de gran altitud en Colorado, y descubrieron que "las hojas del dosel se calientan más rápido que el aire, están más calientes que el aire durante la mayor parte del día y sólo se enfrían por debajo de la temperatura del aire a mediados y finales de la tarde", detalló el científico.

Cabe consignar que el dosel arbóreo o forestal es el hábitat formado por las copas de los árboles de un bosque.

Las cámaras térmicas se montaron en torres equipadas con sistemas que miden los flujos de carbono, agua y energía (los intercambios entre el bosque y la atmósfera), así como una serie de variables ambientales.

MIRÁ TAMBIÉN Supermercados de Río Negro implementan la hora silenciosa para protección de personas con autismo

"El uso de imágenes térmicas continuas de alta frecuencia para vigilar las copas de los árboles cambia realmente lo que podemos aprender sobre cómo los bosques se enfrentan al estrés del aumento de las temperaturas", afirmó Andrew Richardson, profesor de la Universidad del Norte de Arizona y coautor del estudio.

Según los científicos, es probable que el futuro calentamiento del clima provoque un aumento de la temperatura de las hojas del dosel, lo que repercutiría negativamente en el ciclo del carbono en los bosques y aumentaría el riesgo de mortalidad forestal.

"La temperatura de las hojas es importante desde hace mucho tiempo para el funcionamiento de las plantas, ya que influye en el metabolismo del carbono y en los intercambios de agua y energía", apuntó Still.

"Si la fotosíntesis del dosel disminuye con el aumento de la temperatura, se reducirá la capacidad de los bosques de actuar como sumideros de carbono", agregó.

"Si las hojas están generalmente más calientes que el aire circundante, como sugieren nuestros hallazgos, los árboles podrían estar acercándose a umbrales críticos de estrés por temperatura más rápido de lo que esperamos", advirtió Richardson.

"Nuestros datos y análisis sugieren que un clima más cálido dará lugar a temperaturas aún más altas en las hojas del dosel, lo que probablemente conducirá a la reducción de la capacidad de asimilación de carbono y, finalmente, a daños a causa del calor", concluyó. (Télam)