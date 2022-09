El primer estudio realizado en el río Pilcomayo para determinar el impacto en la cuenca salteña del colapso de un dique de colas en Potosí, Bolivia, arrojó valores históricos que no tienen incidencia negativa para la salud humana o del ganado, aunque recomiendan mantener las medidas preventivas a la espera de informes complementarios.

Fuentes del Gobierno salteño informaron hoy que la Secretaría de Recursos Hídricos dio a conocer los resultados del análisis realizado para determinar el impacto en la cuenca salteña del río Pilcomayo, del incidente ambiental ocurrido en Potosí, el 23 de julio pasado, cuando colapsó un dique de colas -residuos mineros-.

La toma de muestra se realizó el 9 de agosto pasado, en el puente internacional que une Misión La Paz, en Salta, con Pozo Hondo, en Paraguay, y fue analizada en el laboratorio Grupo Induser SRL.

El informe señaló que el análisis arrojó valores históricos, que no tienen incidencia negativa para la salud humana o del ganado, y señaló que los resultados obtenidos deben considerarse como un primer conjunto de datos que permiten evaluar a futuro el posible impacto del incidente ocurrido en Potosí y que se espera cotejar con la información obtenida a partir de los muestreos realizados por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.

Los voceros indicaron que, hasta tanto se tengan dichos resultados, la comisión conformada ad hoc en su momento, determinó sostener las medidas preventivas, que se tomaron en agosto pasado, en adhesión a lo dispuesto por la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación.

Esta comisión quedó integrada por miembros de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia; legisladores de la zona; referentes de Salud y Seguridad; la Delegación de Asuntos Indígenas; representantes de las áreas de Educación, Producción, y Secretaria de Prensa y Comunicación.

Las medidas preventivas incluyen no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río Pilcomayo.

La fecha de la toma de la muestra se determinó en función tiempo de traslado de la masa de agua probablemente afectada por el derrame hasta territorio salteño.

Para tener el nivel de incidencia en el consumo humano, se informó que se tomó como referencia la normativa ambiental de Canadá y los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Jefatura de Policía y sus respectivas dependencias en la zona de influencia, recorrió el territorio, puerta a puerta, para informar a la población sobre las medidas preventivas establecidas para la protección de los habitantes.

La Dirección de Epidemiología dependiente del Ministerio de Salud Pública, a través del área operativa Santa Victoria Este, realizó un refuerzo en la vigilancia epidemiológica y la prevención entre las más de 20 comunidades que habitan en la zona ribereña del río Pilcomayo, en la franja comprendida entre Hito 1, en la frontera con Bolivia, y el límite con la provincia de Formosa, al sudeste.

Hasta el momento, no se registró ninguna alerta relacionada a una contaminación del río y sí se detectó una positiva respuesta de la población para acudir al médico ante cualquier síntoma.

Por otro lado, desde la Delegación de Asuntos Indígenas, en conjunto con el área provincial de Desarrollo Social, se reforzó la entrega de módulos alimentarios, en una campaña acompañada por agentes sanitarios y vacunadores, que además controlaron las libretas de vacunación de los niños.

Finalmente, los legisladores recorrieron la zona para informar a los pobladores sobre las recomendaciones dispuestas, y llevaron la temática al Parlamento del Norte Grande. (Télam)