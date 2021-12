Un grupo de investigadores del Conicet, la Universidad de San Martín (Unsam) y del Hospital Oftalmológico Santa Lucía identificó presencia de Trypanosoma cruzi (parásito causante de la enfermedad de Chagas) en 10 potenciales donantes cadavéricos, informó hoy la agencia CyTA-Leloir.

El estudio advierte sobre la posibilidad real de infección postrasplante de córnea si la persona donante padecía chagas.

Los investigadores extrajeron material genético proveniente de tejidos oculares (corneas, escleras y músculo ocular) de 10 potenciales donantes cadavéricos de córnea con serología positiva para el parásito causante de la enfermedad de Chagas, según lo publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Los resultados indicaron “presencia de material genético parasitario en 4 de las 20 córneas, 3 de las 20 escaleras y 2 de los 7 músculos analizados”.

“Si bien la capacidad infectiva de los parásitos no fue ensayada, nuestros hallazgos muestran su presencia y alerta sobre la posibilidad real de una infección postransplante”, aseguró el doctor en Biología, Juan Miguel Burgos, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO) de la Unsam.

El hallazgo es de gran relevancia si se tiene en cuenta que el trasplante de córnea es el más frecuente a nivel mundial, “las características de los tejidos permiten su almacenamiento y transporte, incluso entre continentes, aumentando su accesibilidad en todo el mundo”, según lo informado por CyTA-Leloir.

“Nuestro trabajo resalta la importancia de conocer el estado serológico del donante, independientemente de su origen o nacionalidad”, señaló Burgos. (Télam)