Un grupo de estudiantes de escuelas secundarias se movilizó esta mañana a la sede del Ministerio de Educación porteño para exigir ser recibido por su titular, Soledad Acuña, quien no los atendió para discutir los reclamos de viandas de calidad nutritiva, soluciones a problemas de infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas,

"Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas y la ministra no nos recibió", señaló Valentina Mencía de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda, en diálogo con Télam.

Contó que enviaron guardias de seguridad de la cartera de Educación "porque nos consideraban peligrosos".

"Hoy resolvimos realizar una movilización el jueves que viene al Ministerio a las 12", sostuvo la integrante del Centro de Estudiantes del Yrurtia, cuando volverán a insistir para que la ministra Acuña los reciba.

MIRÁ TAMBIÉN Perczyk inauguró un jardín de infantes y ratificó la construcción de una universidad en Pilar

Ese colegio secundario es el único colegio que mantenía la toma este miércoles y según señalaron estudiantes a Télam levantará la medida mañana.

En tanto, hoy por la tarde decidieron levantar la toma -de acuerdo con lo consensuado en asambleas-, la escuela Rodolfo Walsh, la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, y el Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocido como Lengüitas que ayer comunicó que entró en "un cuarto intermedio que permite empezar las clases en el nivel inicial y primario".

"Reclamamos una mesa donde podamos, justamente, laburar todo el proyecto de las pasantías, no es que les pibes no queremos laburar, ellos nos quieren mandar a laburar gratuitamente para las empresas que tienen convenios con el gobierno de la Ciudad", señaló en diálogo con Télam Valentina Mencía, de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda.

La estudiante reclamó que esas tareas "no están vinculadas a nuestras especializaciones" y tampoco son en "organizaciones civiles o cooperativas de barrio".

MIRÁ TAMBIÉN Un ocelote murió atropellado en un Área protegida de Misiones

Los estudiantes permanecieron frente al Ministerio, en Carlos Perette 750, en el Barrio 31, pasadas sin respuesta de parte de las autoridades de Educación.

Además de un canal de diálogo para discutir las pasantías, Mencía se refirió a otro de los reclamos que vienen sosteniendo los estudiantes con diversas medidas.

"Una mejora en el sistema alimentario escolar porque no sólo las viandas no alcanzan, sino que vienen de mala calidad y no nos llenan", precisó.

El reclamo es que "haya comedores en las escuelas" y que la cartera educativa porteña se ocupe de mejorar las condiciones edilicias porque "es su responsabilidad", añadió.

Mencía señaló que "se van a seguir re discutiendo las tomas" y que "se levanten no significa que no se mantengan los reclamos" estudiantiles.

En tanto, organizaciones de derechos humanos respaldaron hoy a los estudiantes porteños que participan de tomas en colegios en reclamo y se solidarizaron con ellos y con sus familias por las amenazas y "estrategias de criminalización".

Ayer los estudiantes secundarios y docentes de la ciudad de Buenos Aires marcharon a la jefatura de Gobierno porteño bajo el lema "Unidad estudiantil en defensa de la educación pública", en el marco de una jornada de paro de los gremios docentes Ademys y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) en el distrito en rechazo a la "persecución" y el "hostigamiento" a la comunidad educativa.

Entre los reclamos se destacaron "¡Abajo la persecución de (Horacio Rodríguez) Larreta y (Soledad) Acuña contra la comunidad educativa" y "Más presupuesto para la educación".

En casi dos semanas de tomas los alumnos y alumnas recibieron de derechos humanos respaldaron y se solidarizaron con ellos y con sus familias por las amenazas y "estrategias de criminalización". (Télam)