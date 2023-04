Más de un centenar de estudiantes, docentes y familias de la escuela técnica número 9 Ingeniero Luis Huergo, del barrio porteño de Caballito, cortaron esta noche el tránsito en la esquina de las avenidas Gaona y San Martín, para exigir a las autoridades escolares y del Gobierno porteño la desratización y mejoras edilicias en ese centro educativo, en el que un estudiante fue mordido por una rata este lunes.

Con afiches con mensajes como “con ratas no se puede estudiar” o “Larreta sacanos la rata” y canciones como “directivos, directivos, no se los decimos más, si no sacan a las ratas, que quilombo se va a armar”, los estudiantes acompañados por familias y docentes marcharon desde la puerta de la escuela hasta el cruce de Gaona y San Martín, donde cortaron el tránsito desde las 19.

León Arriola, presidente del centro de estudiantes del Huergo, dijo a Télam que “los estudiantes llegamos a este reclamo después de una serie de situaciones que se fueron acumulando desde el año pasado; sin ir más lejos, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña estuvo presente en el auditorio de nuestro colegio la semana pasada, entregando tarjetas de un pase cultural y, a pesar de que fue advertida de la plaga de ratas por los padres de la cooperadora, hizo caso omiso del problema; por eso la gota que rebalsa el vaso es el episodio de este lunes, cuando nos enteramos que un compañero del turno tarde había sido mordido”.

“El mismo lunes, en el turno vespertino, hicimos una asamblea y se decidió una sentada en la que acordamos organizar este corte de calles. Cuando el director de Escuelas Técnicas Adrián Rastelli toma conocimiento de esa decisión, nos contacta para avisarnos que ayer iba a haber suspensión de actividades para fumigar; pero nos encontramos con que la supuesta fumigación fue solo una limpieza y reposición de cebos, pero nunca se puso trampas o veneno de ratas; entonces, lo interpretamos como una tomada de pelo que, además, nos hizo perder un día de clases”, apuntó.

“Nuestro colegio no sólo está afectado por las ratas, sino que también tenemos los laboratorios de Química inundados y eso es un problema grande para una escuela técnica; también recibimos viandas en mal estado o para ir al baño tenemos que ir a pedir el papel, son cosas que se van acumulando y que hoy nos trajeron a este reclamo”, completó el estudiante.

Natalia Rossi, madre de un estudiante, contó a Télam: “Hace mucho tiempo que los chicos y las familias venimos denunciando que hay ratas en el Huergo y es indignante saber que nuestros hijos están expuestos a las enfermedades que transmiten las ratas a las que ven todo el tiempo en el edificio”.

“Venimos dando la discusión en la escuela y haciendo denuncias desde hace al menos un mes, pero el colmo es lo que pasó este lunes, cuando una rata mordió a un estudiante, la sensación es de pura indignación porque ese día las clases continuaron como si nada y tuvimos que salir a cortar Gaona para que nos escuchen”, agregó.

La mujer indicó que “sumó mucho enojo también que nos hayan dicho que ayer iban a desratizar y cuando vinimos a comprobar nos dimos cuenta que no habían hecho eso, encima desde el Ministerio de Educación porteño nos mandaron correos electrónicos a las familias para decirnos que estaban limpiando y hoy, cuando los chicos entraron a clase, terminaron filmando ratas en varios lugares de la escuela”.

“El pedido urgente es por el problema de las ratas, pero esta escuela tiene varios reclamos pendientes, como la habilitación del laboratorio de Química o el tema de las viandas que llegan en mal estado o los cargos docentes que no están cubiertos; como familias, exigimos que la conducción de la escuela y el Ministerio de Educación porteño garanticen las condiciones de salubridad para dar clases”, finalizó.

Adriana Roces, docente de la escuela, dijo a Télam que “desde hace un mes que se vienen presentando notas sobre este problema de las ratas y no hubo respuestas satisfactorias hasta la supuesta desratización de ayer que, aparentemente, no fue eficiente ni se tomaron las medidas de higiene adecuadas para poder reabrir y que se garantice la seguridad de estudiantes y docentes”.

“Acompañamos a los estudiantes en el reclamo porque la escuela es de toda la comunidad educativa y entendemos que necesitamos unir nuestras voces para romper el silencio que hay cuando les pedimos respuestas a las autoridades educativas de la ciudad de Buenos Aires”, completó. (Télam)