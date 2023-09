¿Te sentís agobiado en el laburo? ¿Te cuesta dormir, concentrarte o disfrutar de la vida? ¿Te la pasás peleando con tus compañeros, tu jefe o tus clientes? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, es probable que estés sufriendo de estrés laboral, un problema que afecta a mucha gente y que te puede hacer muy mal. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te tiramos algunas puntas para superarlo.

El estrés laboral se da cuando el trabajo te exige más de lo que podés dar y no te sentís capaz de cumplir con todo. Es algo que te puede enfermar el cuerpo y la cabeza, y puede hacer bajar el rendimiento y la calidad del trabajo. Un ejemplo de esto es el síndrome de burnout, cuya traducción al castellano coincide más o menos con lo que decimos cuando lo sufrimos: “¡Estoy quemado!”.

El estrés laboral puede ser de corta o de larga duración, según lo que dure lo que te lo provoca. (También hay que decir que, a veces, no es malo. Todo depende de cómo te afecte. El estrés “bueno” te sirve como un incentivo para hacer mejor las cosas, mientras que el estrés malo te perjudica la salud física y mental y te hace menos productivo.)

Hay muchas cosas que pueden causarte estrés laboral, como: tener mucho (¡o poco!) trabajo; no tener control sobre lo que hacés; no recibir apoyo ni reconocimiento; no tener en claro qué se espera de vos en la oficina o el taller; tener conflictos o violencia en el trabajo; no tener estabilidad ni seguridad laboral, o no poder equilibrar el trabajo con tu vida personal, por falta de tiempo o por tener horarios rotativos, por ejemplo.

El estrés laboral se puede manifestar de varias formas: físicas, psicológicas, conductuales o sociales. Algunas son: dolores de cabeza, contracturas, palpitaciones, malestares en la panza, problemas para respirar, mareos y vómitos; ansiedad, depresión, irritabilidad, miedo, inseguridad, baja autoestima, problemas para concentrarte o decidir; comer más o menos de lo normal, tomar alcohol, fumar, aislarte, ponerte violento, faltar o renunciar al trabajo; problemas para comunicarte, pelearte, no estar conforme ni comprometido con el trabajo.

Para prevenir y combatir el estrés laboral, desde tu lugar de empleado o empleada, es importante que cuides tanto de vos mismo como del ambiente donde trabajás. Por tu parte, podés hacer cosas como: comer sano, hacer ejercicio regularmente, dormir bien, relajarte o meditar, dedicarte tiempo al ocio y a lo que te gusta, tener buenas relaciones con tu familia y amigos.

Si, en cambio, sos jefe o encargado de un lugar de trabajo, podés evitarles a los empleados que caigan en un estado de estrés haciendo cosas como: definir bien qué tienen que hacer y qué responsabilidad tiene cada uno, poner objetivos realistas y posibles de lograr, darles feedback constructivo y a los empleados y reconocer su trabajo cuando lo hacen bien, dejarlos participar en las decisiones sobre sus tareas específicas, darles la mayor autonomía posible, facilitar la comunicación y la cooperación entre los compañeros de equipo, promover un clima laboral de respeto y confianza, y hasta ofrecer apoyo psicológico y capacitación para manejar el estrés, en caso de que sea necesario. Es una buena inversión, porque los empleados que no están estresados son más productivos y competitivos.

El estrés laboral es un problema que afecta a millones de personas en el mundo y que tiene consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para las empresas. Por eso, es necesario que te des cuenta de qué te lo causa y cómo te lo muestran tu cuerpo y tu mente. Y también que busques soluciones efectivas para prevenirlo y combatirlo. Así vas a mejorar tu calidad de vida y tu bienestar.