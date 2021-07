A cuatro años de su asesinato, el Gobierno bonaerense recordó hoy a Johana Ramallo, a la vez que la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, reclamó "justicia por el femicidio" de la joven de 23 años, víctima de una red de trata.

"Es ineludible plantear que pasaron cuatro años y todavía pedimos justicia, todavía no hay ni una sola persona detenida por la desaparición y muerte y femicidio de Johana y esto es profundamente lacerante porque cuando no hay justicia, el dolor es más grande y profundo y más fuerte", dijo Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, al encabezar el acto esta mañana en Palo Blanco, en Berisso, donde se realizó un emplazamiento para recordar el lugar donde aparecieron sus restos.

Del encuentro participaron también el intendente de esa localidad, Fabián Cagliardi, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas y la mamá de Johana, Marta Ramallo.

"Día difícil desde aquel 26 de julio, todos los días son difíciles, pero cuando uno recuerda los 4 años de la desaparición de Johana para comprobar luego de mucha búsqueda que, efectivamente había sido víctima de femicidio en el marco de una red de trata, son días que conmueven especialmente", señaló Díaz.

"Hoy estamos en este lugar, cerca de donde empezó a haber certezas de lo que ocurrió con Johana, donde pudiste enterrar parte de Johana y tener un lugar donde llevarle flores", mencionó la ministra al interpelar a la mamá de la joven.

Johana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. El último registro que se tiene de ella fue a las ocho de la noche de ese día, cuando ingresaba a una estación de servicio en la esquina de 1 y 63, en La Plata, en una zona donde actúan redes de trata y de explotación sexual.

Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de su hija, entonces de 6 años, había regresado a la casa de su madre y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.

Al hablar hoy en el acto, Díaz señaló que "cuando Johana desparece, gobernaba un proyecto neoliberal que no sólo no acompañó no escuchó, no hizo nada para que haya justicia y verdad por el femicidio, sino que el contexto de recorte de derechos de oportunidades, de espacios de contención fue parte de las condiciones que llevaron a la vulnerabiidad en la que se encontró Johana".

"Ella fue parte del programa Ellas Hacen, muchas de esas compañeras estaban construyendo un sueño que era construir sus casas con sus propias manos, no solo lograron la destrucción de ese proyecto, también se llevaron la vida de Johana", comentó.

La ministra rescató que el Estado actual "tiene otra actitud" y trabaja para la reparación. "Tenemos la confianza y fe y esperanza en que va a hacer justicia y responsables detenidos por la desaparición de Johana pero también trabajamos por la reparación y aquel barrio de Melchor Romero, en La Plata, que ese proyecto neoliberal dejó que destruyan, es un barrio que vamos a reconstruir y que nos va a ayudar a tener presente la memoria de Joahna. Será un barrio para las mujeres que son víctimas por razones de género", anunció.

Los restos de Johana fueron encontrados en agosto de 2018, en Berisso.

A tres años del hallazgo de partes de su cuerpo, aún no hay un solo imputado en la causa que tramita en la Justicia Federal.

Por la tarde se colocarán afiches institucionales con pedido de recompensa y luego se realizará el taller "Hablemos de trata" de manera virtual con organizaciones. (Télam)