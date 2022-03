La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró que el gobierno se está acercando "al objetivo de construir realmente una sociedad sin violencia de género”, tras conocer una unidad móvil que recorrerá el municipio de San Martín para dar asesoramiento y políticas de género.

La ministra bonaerense participó en las últimas horas junto su par de Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; el intendente de San Martín, Fernando Moreira; y la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri, de la inauguración del Espacio Mujeres de José León Suárez, donde también se lanzó el programa de Espacio Mujeres Móvil.

"Estamos acercándonos al objetivo de construir realmente una sociedad sin violencia de género”, destacó Díaz y agregó: "Esto es para nuestras mujeres, para nuestras diversidades, nuestro pueblo se merece los mejores lugares, quienes van a ser atendidas y quienes trabajan para atender a las personas que sufren violencia".

En el SUM del nuevo espacio está expuesta la muestra fotográfica itinerante “Oficios sin Prejuicios”, que promueve la igualdad entre géneros en el mundo del trabajo a partir de acciones de sensibilización y difusión, un trabajo conjunto entre los ministerios provinciales de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Trabajo y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno bonaerense entregó el pase libre multimodal número 15 mil

“Queremos una sociedad que no nos segregue ni nos divida, sino que nos incluya y nos de oportunidades iguales a todas, a todos y a todes. Y posibilidades de trabajo, de inclusión, de desarrollo, que la elección de lo que queremos hacer en la vida, sea en función de lo que tenemos como vocación, como gusto, como deseo y no algo que nos pase porque no tenemos otras oportunidades”, apuntó.

En ese marco, Gómez Alcorta consideró que "esa mirada que nosotras llamamos abordaje integral es entender que, detrás de cada mujer, hay necesidades distintas y que el Estado tiene que fortalecer sus capacidades para dar la respuesta que cada una necesita".

"Tenemos una oportunidad histórica porque compartimos una mirada común a nivel municipal, provincial y nacional. Eso es lo que nos potencia y nos permite llegar mucho más lejos, a cada vez más mujeres y LGBTI+”, aseveró la ministra. (Télam)