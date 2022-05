La reciente cena de corresponsales de la Casa Blanca fue descrita como un evento de superpropagación, ya que las infecciones por Covid-19 entre sus invitados van en aumento. A la famosa fiesta de los medios, que volvió a celebrarse a finales de abril después de haber sido cancelada en dos años debido a la pandemia, asistieron 2.600 periodistas y altos funcionarios del Gobierno estadounidense, la mayoría sin mascarillas en un salón de baile lleno de gente.Aumento de contagios Los casos de Covid-19 de alto perfil tras la celebración de la cena incluyeron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken; al presidente y director ejecutivo de CBS, George Cheeks; al corresponsal jefe de ABC News en Washington, Jonathan Karl y al corresponsal nacional jefe de VOA, Steve Herman. Reporteros y personal de la cadena CNN, el canal NBC News, la revista Politico y del diario The Washington Post también dieron positivo por el nuevo coronavirus, según publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y noticias. Jada Yuan, quien cubrió el evento celebrado en el hotel Washington Hilton, en Washington D.C., para The Washington Post, también reveló que contrajo el coronavirus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, al tiempo que advirtió contra la actitud de que "todo el mundo lo va a acabar pasando" en torno a la enfermedad. "No es solo como un resfriado o la gripe. Puede afectar a tu cerebro, corazón, pulmones, tracto gastrointestinal de manera aterradora, incluso en un caso leve como el mío (...) Recomiendo tratar de evitar esta experiencia", tuiteó Yuan el domingo. El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, siglas en inglés) y periodista de CBS News, Steven Portnoy, aclaró en un comunicado que la cena "implementó protocolos que fueron más allá de cualquier guía o regulación" emitida por las autoridades de salud federales y municipales. A los invitados a la reunión anual de gala, la principal fuente de ingresos de la WHCA, se les pidió que proporcionaran un comprobante de vacunación y una prueba rápida negativa de Covid-19 el mismo día antes de entrar en el local. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también hizo una aparición en el evento, realizó comentarios y bromeó según la tradición. Se sentó al lado de Cheeks y le estrechó la mano a Karl, pero no comió. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó a los periodistas el viernes que Biden "se somete a pruebas regularmente" y que dio negativo por Covid-19 el martes. La cena de corresponsales de la Casa Blanca se celebró varias semanas después de la del club periodístico Gridiron, en la que más del 10 por ciento de los asistentes resultó infectado poco después del evento."Mensaje de Salud Pública incorrecto" El asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, criticó en privado la decisión de celebrar la cena de la WHCA, y la calificó de una señal preocupante que muchos estadounidenses ya no ven a la Covid-19 como una amenaza grave, según informó la revista Politico, al citar a varias personas que escucharon sus comentarios durante una llamada con expertos en salud pública el jueves por la tarde. Fauci, también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., expresó su frustración con la creciente percepción de que la pandemia ha terminado, y dijo que teme que la gente esté perdiendo de vista la necesidad de continuar con la protección a los más vulnerables de la nación. "Todavía estamos en medio de una pandemia, sin duda, no hay confusión al respecto", recalcó el alto funcionario de salud a la publicación de noticias estadounidense Foreign Policy durante una entrevista reciente. Fauci, de 81 años de edad, explicó por qué eligió no asistir a la gala de los medios, y comentó que "mientras haya virus circulando, las personas deben evaluarse o bien por sí mismas o bien con la ayuda de su médico o su proveedor de atención médica cuál sería su nivel de riesgo si se infectan". "Tengo una serie de compromisos muy importantes que se aproximan en la semana venidera, y si termino contagiándome, aunque no me enferme gravemente, tendría que cancelar todos esos compromisos

Así que tomé una decisión personal basada en mi propia evaluación de mi riesgo, y esa decisión fue no arriesgarme", detalló Fauci. Los casos de Covid-19 y las hospitalizaciones están aumentando en los Estados Unidos, aseguraron en su última revisión semanal los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del país. Añadieron que, aunque las muertes relacionadas con el SARS-CoV-2 continúan disminuyendo, se espera que los Estados Unidos alcancen un millón de fallecimientos pronto.Xinhua-NA NA