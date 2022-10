Unos 50 especialistas nacionales e internacionales en psicología, educación, medicina, psicopedagogía y derecho debatirán el jueves y viernes próximo que tipo de educación se les brinda a aquellas jóvenes que tienen altas capacidades, superiores a la media de su edad.

El primer Congreso Argentino de altas capacidades se llevará a cabo en formato virtual del 20 al 22 de octubre, se realizará bajo el lema “Identificar, entender y atender para mejorar el futuro” y propone "la neurodiversidad como oportunidad de fortalecimiento grupal/social y no como barrera.

Laura Diz, presidenta de la ONG Asociación Altas Capacidades Argentina (AACArg), organizadora del Congreso, dijo que "hoy tenemos un 15% de estudiantes con alta capacidad, entre talentosos y dotados, que no logra tener acceso a una educación acorde al desarrollo máximo de su persona".

“Si bien Argentina mostró grandes avances en los últimos años, el paso de la teoría a la práctica no llega a concretarse", dijo Diz.

"La ley de Educación Nacional cuenta con el artículo 93 desde el año 2006, que expresa que “las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/ as con capacidades o talentos especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización pero no obstante, a más de 15 años, esto no se aplica", sostuvo.

Los organizadores detallaron que el congreso ha sido declarado de Interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

También por el Concejo Deliberante de Río Gallegos (Santa Cruz), la Cámara de Diputados de Corrientes y la de Senadores de Salta, mientras que el Ministerio de Educación de Tucumán lo ha declarado de interés educativo.

Entre los especialistas internacionales estarán Joseph Renzulli, psicólogo educativo de la Universidad de Virginia (Estados Unidos) y Luz F. Pérez, Directora del Experto Universitario en Desarrollo de la Inteligencia Capacidad Superior y Neuropsicología de la Universidad Camilo José Cela (España) y creadora del primer programa español de atención integral a alumnos con Alta Capacidad

El Congreso incluirá un petitorio formado por las opiniones colectivas de los adolescentes, "que se enviará a las autoridades como propuesta para una acción de acompañamiento a las "altas capacidades" en nuestro país".

Para informes e inscripción: https://www.congresoargentinodealtascapacidades.ar (Télam)