Especialistas advierten que pese a los avances científicos y las distintas opciones vigentes en materia de prevención de la fertilidad, en la mayoría de los casos, las consultas se realizan de manera tardía sin tener en cuenta que "a partir de los 35 años la calidad de los óvulos comienza a bajar".

Por esta razón, los especialistas recomendaron pensar en una prevención temprana como modelo de planificación familiar.

"Los 40 de hoy son los 30 de hace años atrás, pero la edad biológica sigue siendo la misma: se disocia lo social de lo biológico y la realidad es que su fertilidad cambió, disminuyó. Está demostrado que, a partir de los 35 años, la calidad de los óvulos comienza a bajar", afirmó Agustín Pasqualini, secretario de la Comisión Directiva y codirector del Consejo de Formación y Evaluación Profesional de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer).

Asimismo, durante un encuentro con la prensa Salud Sexual y Reproductiva: Prevención, Preservación y Cuidado agregó: "Hay que informar y educar en el cuidado de la fertilidad, el impacto de la edad materna en la calidad de los óvulos sigue sorprendiendo a las personas en el consultorio".

Por su parte, Ana Claudia Ceballos García, presidenta de la Asociación Civil Concebir aseguró que "para la mayoría de las personas, convertirse en padre o madre es algo que ocurre de manera natural y no imaginan que muchas veces puede resultar un camino difícil".

"Probablemente, ninguna persona se suponga infértil, por esto, la sorpresa es grande cuando -frente al paso del tiempo y el deseo de formar una familia- esto no ocurre", apuntó la especialista y agregó que "hay quienes llegan a la consulta médica y sufren un gran impacto emocional, enojo inclusive, al saber que el camino para lograr tener un hijo será a través de técnicas de reproducción humana asistida".

Durante la actividad, Gabriela Barontini, psicóloga perinatal, especialista en Medicina Reproductiva y Fertilidad Asistida señaló que "en oportunidades no hay una respuesta, no existe un diagnóstico, y las personas no logran comprender por qué no se embarazan".

"Otras veces, el paso del tiempo está relacionado con la postergación de la maternidad, por diversas causas, sin considerar, tal vez por desconocimiento, una cuestión clave como es la disminución de la reserva ovárica", relató y enfatizó en la importancia de contar con información "desde edades tempranas".

El conocimiento previo es clave "para no encontrarnos luego con mujeres que a los 35 o 37 años dicen: 'a mí nadie me dijo esto´, o se preguntan ¿qué es la reserva ovárica?', ¿cómo que podía criopreservar mis gametas?'", apuntó Barontini también coordinadora del Equipo de Salud Mental de Concebir.

"La idea es trabajar en prevención para evitar situaciones que a futuro complejicen el deseo de formar una familia", insistió.

La reserva ovárica, que refiere a la cantidad de óvulos que posee la mujer en un momento determinado de su vida, es un concepto central al hablar del cuidado de la fertilidad ya que las mujeres nacen con una determinada cantidad de ovocitos y, a medida que va pasando el tiempo, su número decae, según estudios científicos a partir de los 35 años hay una disminución abrupta de esta reserva.

"Con la gran cantidad de tratamientos que hay en mujeres de más de 40 años, hoy creo que es clave difundir la importancia de esta cuestión: la edad recomendable para congelar óvulos es menos de 35 años, pero la realidad es que el promedio de edad de las mujeres que consultan por esta posibilidad se acerca a los 37-38 años, donde -pese a que no es tarde- la expectativa no es igual que para una mujer menor a 35", indicó Pasqualini.

"En el mejor de los casos, un tratamiento de fertilización in vitro tiene un 35-40% de tasa de embarazo en una mujer joven, en una mujer de 40 años, con óvulos propios, probablemente este número se encuentre cerca del 5%", explicó el especialista.

"En tanto, en un tratamiento por ovodonación, existe una tasa de embarazo de entre el 55 y 60% para esta misma paciente de 40 años, ya que en la ovodonación la edad no influye tanto y la tasa de embarazo es bastante estable independientemente de la edad o del motivo por el cual se esté recurriendo a la ovodonación", detalló Pasqualini.

(Télam)