La investigadora del Conicet Daniela Hozbor aseguró hoy que la Argentina será el primer país en combinar Sputnik V con otras vacunas con "evidencia" generada en el propio país a partir de los estudios que se hicieron con voluntarios y recordó que, en términos de "vacunología", hay pruebas de que "estos esquemas funcionan".

"Seríamos los primeros en combinar Sputnik con otras vacunas con evidencia generada en nuestro propio país y hasta ahora tenemos datos de AstraZeneca que avalan esa intercambiabilidad, y se están extendiendo los estudios porque estos esquemas heterólogos conducen a una respuesta inmunológica más robusta", afirmó Hozbor, quien coordina el área de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología.

En declaraciones formuladas a la FM Urbana Play, la científica señaló que la provincia de Buenos Aires extendió estos esquemas a más posibilidades: "No solo Sputnik V con AstraZeneca, sino también Sinopharm o Moderna como segunda dosis y más combinaciones".

"En el mundo de la vacuna hay evidencia de que estos esquemas heterólogos funcionan", insistió en señalar Hozbor.

MIRÁ TAMBIÉN San Cayetano: el santuario estará cerrado y los fieles podrán ver su imagen en atrio al aire libre

Asimismo, la especialista recordó que en España, Alemania e Inglaterra se hicieron varios estudios "muy buenos en términos de seguridad y en la respuesta inmunológica, sobre la combinación de AstraZeneca con Pfizer".

Si bien estos países no utilizaron ese esquema como primera estrategia, suplieron con esa variedad cuando frenaron la administración de AstraZeneca, que luego, en algunos países continuó.

Al mencionar que la vacuna Sputnik V aún no fue aprobada por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hozbor señaló que "la idea es que eso se destrabe porque no hay una razón por la cual no la avalan cuando hay millones de personas vacunadas con excelentes resultados".

"Creo que es una cuestión de guerras geopolíticas", concluyó. (Télam)