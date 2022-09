Las familias que recibieron en sus domicilios notificaciones judiciales por la participación de estudiantes en las tomas de colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires son asistidas gratuitamente por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), cuya titular, Marcela Millán, consideró "confusa" la acusación impulsada por el gobierno porteño.

La defensora General, Marcela Millán, afirmó en diálogo con Télam que "Sebastián Zanazzi, el defensor a cargo de la causa, estuvo reunido esta mañana con numerosas familias para transmitirles el compromiso del MPD para clarificar la supuesta infracción de la que fueron acusadas, asegurar nuestra asistencia gratuita en la causa contravencional, suministrarles información y brindarles contención".

"Hasta este miércoles por la mañana teníamos registro de 21 tomas en distintos establecimientos educativos porteños y los padres se han ido acercando en la medida en la que reciben las notificaciones; aunque no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad", apuntó.

La funcionaria judicial consideró que "aunque esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas".

Millán también dijo que "tampoco se justifica haber puesto efectivos policiales en la entrada de los establecimientos educativos a tomar lista de quienes ingresan, y mandar a la policía a las casas de las familias a labrar las notificaciones", lo que consideró "un acto violento que nunca había pasado antes".

La funcionaria, abogada especialista en Mediación y en Derecho Penal, explicó que las familias notificadas tienen 72 horas para presentarse ante la fiscalía.

"En las actas se los acusa por infracción al artículo 60 del Código Contravencional que forma parte del capítulo destinado a custodiar la libertad personal -continuó--, pero eso es muy confuso porque habla del derecho de admisión en establecimientos de acceso público y en las escuelas están los estudiantes, sus familias y directivos, con lo que no se termina de entender cómo se configuraría una contravención", indicó.

Millán resaltó que "respecto de las multas, más adelante haremos una evaluación desde el punto de vista jurídico para ver si tienen algún asidero, hoy sólo son una táctica de amedrentamiento a las familias que no saben cómo hacer frente a esos montos que tampoco se explica cómo se construyen".

El MPD está interviniendo en este caso desde el viernes a la anoche, cuando tomaron conocimiento de la primera toma.

Desde entonces "estamos trabajando en red con todos los organismos del MPD y en contacto con las comunidades educativas de los distintos establecimientos; cualquier familia que reciba una notificación en su hogar puede entrar en contacto con nosotros a través de la línea telefónica gratuita 0800-33-336-337", añadió.

La funcionaria judicial comentó que "con la Defensoría del Pueblo venimos trabajando sobre este tema en comunicación permanente desde nuestros respectivos roles institucionales para ir actualizando la información que tenemos sobre este tema; la decisión de utilizar el código contravencional y de notificar a las familias con la Policía fue del Ministerio Público Fiscal ,que es quién deberá decidir si unifica todo en una causa o no, en base a eso nosotros evaluaremos la mejor estrategia para continuar".

Por último, Millán indicó que desde el MPD le enviaron un oficio a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, "para recordarle que en la Ciudad de Buenos Aires rige una ley de mediación escolar que impulsa la resolución de estos conflictos a través de la mediación y nos pusimos a disposición para construir una resolución pacífica de este conflicto". (Télam)